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جهاز الشيخ زايد : إيقاف تنفيذ مسطحات بنائية مخالفة.. وشن حملة لرفع الإشغالات

الحملات تشمل مختلف أحياء المدينة
أحمد صبحي 12:37 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 12:37 م, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إن إدارة التنمية بالجهاز بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إيقاف أعمال تنفيذ زيادة مسطحات بنائية مخالفة للاشتراطات بالحي السابع، المجاورة الثالثة فى المدينة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

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وطالب رئيس الجهاز، سكان المدينة بضرورة الالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن إدارة التنمية قامت أيضا بتنفيذ حملة لرفع إشغالات المحال والباعة الجائلين بمختلف أحياء المدينة وسلم هايبر وان، وتم مصادرة ورفع كافة الإشغالات بالطرق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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وأكد المهندس مصطفى فهمى، ضرورة استمرار ومتابعة أعمال التنمية بالمدينة لعدم انتشار العشوائية والحفاظ على المظهر الحضارى المتميز للمدينة.

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بقلم أحمد صبحي

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