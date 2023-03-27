جهاز الشروق: 150 ألف جنيه سعر بيع متر الصيدلية بمشروع سكن مصر وجنة

قال المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم بيع 6 محال تجارية بمساحات تتراوح من (10م2 : 20م2)، لتوفير أنشطة (صيدلية/ مكتبة/ كافيتريا ) بسكن مصر، وأنشطة ( خضراوات وفاكهة – مطعم – جزارة ) بكمبوند جنة، بهدف التيسير على السكان وتوفير الخدمات بالقرب من محال إقامتهم.

وأوضح المهندس علي سعد، أنه تم استهداف منطقة سكن مصر وكمبوند جنة باعتبارهما من المناطق الحديثة بالمدينة، وتم ترسية المحال بالأسواق المنفذة عن طريق الجهاز بتلك المناطق.

أسعار الوحدات

مضيفاً أن سعر بيع المتر المربع للمحال التجارية تراوح بين 80 ألف جنيه، و 98 ألف جنيه، وللصيدلية 150 ألف جنيه، وأنه سيتم استكمال خطة الطرح تباعاً لتشمل أنحاء مدينة الشروق كافة.

وفي سياق متصل، تابع المهندس على سعد، أعمال الزراعة والتجميل الجارية بمدخل الإسماعيلية ٢ .

تطوير البنية التحتية

موضحاً أنه جارٍ حالياً زراعة النجيل الطبيعى بالميدان والجُزر المطلة عليه وتدعيمها بالشجيرات ومنها الياسمين الهندى والنخل، وأنه سيتم استكمال الأعمال على الوجه الأمثل وبالصورة الجمالية المطلوبة.

كما تابع رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، صيانة الزراعة بمدخل السويس (1)، خلال المرور على المسطحات الخضراء بالمدينة، موجهاً بتكثيف الرعاية للمزروعات وتعويض التالف منها بأسرع وقت ممكن والمحافظة بشكل مستمر على المظهر الحضارى لمداخل مدينة الشروق.