عقـــارات

جهاز الشروق يشن حملة جديدة لإزالة الإشغالات بالمجمعات التجارية

تحرير 12 محضرًا للمحال المخالفة
أحمد صبحي 12:33 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21 12:33 م, الثلاثاء, 14 سبتمبر 21

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قال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم شن حملة جديدة لرفع الإشغالات بالمجمعات التجارية بالتعاون مع شرطة التعمير بقيادة المقدم خالد عبدالعزيز، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات أمام المحال وتحرير  12 محضرا للمحال المخالفة، واستمراراً للجهود المبذولة في الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة ومنع أي ظواهر عشوائية.

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وأوضح رئيس جهاز الشروق، أن الحملة استهدفت 3 مجمعات تجارية بمركز خدمات المستقبل، وتمكنت من التحفظ على الإشغالات وتحرير محاضر المخالفات التي تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص والتعدي على الممرات، كما تم إزالة الإشغالات بأماكن المشاة، مؤكداً مواصلة الحملات لمنع الظواهر العشوائية بالمدينة.

وفى ذات السياق، أكد المهندس عبداللطيف بشارة، مشاركة الإدارة المختصة بالجهاز بحملات التفتيش على صلاحية الأغذية بمعرفة مديرية الطب البيطري.

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ولفت، إلى أنه تم شن حملة استهدفت الأسواق التجارية بمركز خدمات المدينة 1، والمرور على محال بيع السلع الغذائية لمراجعة تاريخ المنتجات المباعة ومصادرها.

كما وجه رئيس جهاز مدينة الشروق، باستمرار حملات المراقبة على كافة أسواق المدينة واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، بهدف التأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين بمدينة الشروق.

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بقلم أحمد صبحي

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