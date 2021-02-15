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«جهاز الشروق» لسكان المدينة : أغلقوا المنافذ والأبواب بدءًا من الغد

الجهاز يحذر مرضى القلب ومن أصطحاب الأطفال خارج المنزل حتى الخميس المقبل
أحمد صبحي 5:55 م, الأثنين, 15 فبراير 21 5:55 م, الأثنين, 15 فبراير 21

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قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق ، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى، نظرًا للتقلبات الجوية التي ستبدأ من الثلاثاء، وحتى الخميس القادم.

وأضاف الغيطى، في بيان لجهاز تنمية مدينة الشروق، أنه تم تطهير وتسليك مطابق صرف الأمطار، وتجهيز فرق عمل شاملة (ماكينات الشفط – العمالة والكوادر).

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وتوفير سيارات شفط للمياه، وتجهیز مجموعتي عمل كل مجموعة مكونة من (۲۰ عاملا، وسباك، و٢٠ ماكينة شفط للمياه، وأدوات ومهمات التسليك لكل قطاع بالمدينة على حدة، وتجهيز ماكينتي شفط قطري 4 بوصات و 6 بوصات.

وطالب رئيس الجهاز، قاطني المدينة بأخذ الإحتياطات الآتية (عدم اصطفاف السيارات أسفل الأشجار وبجوار اللافتات بقدر الإمكان – غلق جميع النوافذ – التأكد من تثبيت أطباق الدش الخاصة تثبیتا محكما – غلق ورفع جميع التند وخاصة التند الخاصة بالسيارات – استمرار غلق أبواب العمارات بصفة دائمة – يفضل لمرضى القلب والضغط والحساسية الصدرية البقاء في المنازل في هذه الفترة والاحتفاظ بالأدوية الخاصة بهذه الأمراض بصفة مستمرة.

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في حالة الاضطرار للخروج من المنزل ويفضل عدم اصطحاب الأطفال خارج المنزل في هذه الفترة – التأكد من حالة المياه بالسيارة والزيت قبل الخروج بالسيارة لعدم التعرض لأي أعطال نتيجة الظروف الجوية – رفع أو تثبيت أي متعلقات بالبلكونات خلال تلك الفترة.

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بقلم أحمد صبحي

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