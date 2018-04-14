جهاز الشروق: بيع 12 وحدة إدارية فى مزاد علنى بمدينة المستقبل

سعر المتر يصل إلى 4800 جنيهالمال - خاصصرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم بيع 12 وحدة إدارية، بالمزاد العلنى، بمساحات تتراوح بين 55 و58 م2، بمناطق (إسكان المستقبل، وإسكان الشباب (63 م – 70 م)، وتراوحت الأسعار بين 4025 جنيها و4800 جنيه للمتر.وقال رئيس جهاز مدي

سعر المتر يصل إلى 4800 جنيه

المال – خاص

صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم بيع 12 وحدة إدارية، بالمزاد العلنى، بمساحات تتراوح بين 55 و58 م2، بمناطق (إسكان المستقبل، وإسكان الشباب (63 م – 70 م)، وتراوحت الأسعار بين 4025 جنيها و4800 جنيه للمتر.

وقال رئيس جهاز مدينة الشروق: فى حال ترسية المزاد يقوم العميل باختيار النشاط، واستكمال مبلغ 25 ‎%‎ من قيمة الوحدة، مشيراً إلى تنوع أنشطة الوحدات التى تم بيعها، لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة، وتشمل (كمبيوتر، ومركزا تعليميا، ومكتب مقاولات، وصالة جيم، ومعمل تحاليل، وعيادة طب أسرة، وخدمات رجال أعمال، وتسويق عقارى).