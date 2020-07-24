جهاز الشروق : استرداد 11 قطعة أرض لعدم جدية الغرض من التخصيص

صرّح المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم سحب واسترداد 11 قطعة أرض بما عليها من مبانٍ؛ لعدم إثبات جدية الغرض من التخصيص أثناء المهلة المقررة، طبقًا لاشتراطات وضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث لم يقم مالكو قطع الأراضي بتنفيذ الغرض المخصصة له الأرض بهدف تسقيعها وبيعها لآخرين بأثمانٍ مضاعَفة.

وأوضح الغيطي أن لجنة سحب الأراضى المشكَّلة بعضوية كل من جهاز المدينة وشرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قرارات السحب، ووضع يد الجهاز على قطع الأراضي، وتثبيت لافتات لحظر التعامل على القطع، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة من الجهاز والمرور الدوري على المنشآت تحت التنفيذ، للتأكد من أن أعمال البناء تتم خلال المدة القانونية طبقًا للتعاقد وبهدف تحقيق التنمية المطلوبة بقطع الأراضى والغرض من تخصيصها.

وطالب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق أصحاب قطع الأراضى بكل أنشطتها، بالبناء خلال المدد المحددة؛ حتى لا يتم سحبها، وذلك استنادًا لمبدأ سيادة القانون واللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى استمرار الجهاز فى تلقّي طلبات التصالح لمخالفات البناء المنفّذة قبل صدور القانون رقم (17) لـ2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية للإزالة الفورية لأى أعمال تُنفذ بعد صدور القانون.

في سياق متصل أكد رئيس جهاز مدينة الشروق استمرار لجنة إزالة المباني الفورية فى استكمال مهامّ الأعمال المكلفة بها، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ قرار إزالة لمخالفة بناء بإحدى قطع الأراضي، والمتمثلة فى زيادة النسب البنائية بدور السطح بغرض تحويلها لدور سكني بالمخالفة للاشتراطات والضوابط وتراخيص البناء.

وتمكنت اللجنة من إزالة الأعمال على نفقة المخالف وإيقاف التعامل على القطعة.