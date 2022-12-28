جهاز الشروق: إزالة مخالفات بناء في عدد من المناطق المتفرقة بالمدينة

صرح المهندس على سعد، القائم بأعمال رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف وإزالة 3 مخالفات بنائية فى مهدها، بإحدى العقارات بالمخالفة لتراخيص البناء.

وأوضح أن اللجنة قامت بإزالة الشَّدات الخشبية بعقارات سكنية تقع بمناطق حي النادى، والحي الثالث، والمنطقة الرابعة عمارات، و التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات.

وطالب القائم بأعمال رئيس الجهاز، أصحاب قطع الأراضى، بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حفاظاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وقاد المهندس على سعد، حملة لضبط المخالفات والظواهر العشوائية ومنها منع ظاهرة النباشين والباعة الجائلين، حيث أسفرت الحملة عن ضبط مركبات متنوعة لاستخدامها في أنشطة مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أصحاب المخالفة، موجهاً باستمرار الحملات يومياً والتعامل مع العشوائية بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.