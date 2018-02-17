جهاز السادات : تلقينا عروضًا من مستثمرين لتنفيذ جامعات خاصة

رضوى عبد الرازق قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، إن الجهاز تلقّى عددًا من عروض لمستثمرين للحصول على أراضٍ لتنفيذ جامعات خاصة على مساحات تبدأ من 200 فدان. وأشار إلى أنه جارٍ حصر الأراضى الخِدمية بالمدينة؛ لطرحها قريبًا؛ لتنلبية الطلب المتزايد على تنفيذ مشروعات خِدمي

رضوى عبد الرازق





قال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة السادات، إن الجهاز تلقّى عددًا من عروض لمستثمرين للحصول على أراضٍ لتنفيذ جامعات خاصة على مساحات تبدأ من 200 فدان.

وأشار إلى أنه جارٍ حصر الأراضى الخِدمية بالمدينة؛ لطرحها قريبًا؛ لتنلبية الطلب المتزايد على تنفيذ مشروعات خِدمية مع زيادة حركة التوسعات بالمدينة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من ترفيق حدود الأرض الخاصة بمدينة الغزل والنسيج، والتى تمتد على مساحة 3.1 مليون متر مربع، وتشمل 586 مصنعًا، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع العقد بين هيئة التنمية الصناعية وشركة مان كاى المنفذة للمشروع خلال أيام.

وأوضح أن دور المجتمعات العمرانية فى الأراضى الصناعية يقتصر على تنفيذ أعمال المرافق لرأس الأرض، بينما تتولى التنمية الصناعية والمطورون عملية المرافق الرئيسية والفرعية، وكذلك إصدار تراخيص إنشاء المصانع.

وأضاف أن عدد المناطق الصناعية بالمدينة 7 مناطق، بجانب الامتداد بمساحة 7620 فدانًا، وبعد إزالة التعديات تمت زيادة مساحة المناطق الصناعية لتصبح 15 ألف فدان، وجارٍ تخطيط 7380 فدانًا منها، لافتًا إلى أنه من المقرر تنفيذ أعمال المخطط الاستراتيجي بإضافة 1500 مصنع.