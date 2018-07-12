جهاز الخدمة الوطنية يخصص 10 قطع أراض لماجد الفطيم

محمد ريحان ومدحت إسماعيل:خصص جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، 10 قطع اراضي لمجموعة ماجد الفطيم للتجزئة - كارفور، ضمن بروتوكول موقع بين الطرفين، لتنفيذ خطة التوسعات التي تستهدفها المجموعة خلال الخمس سنوات المقبلة، بحسب تصريحات الدكتور هيرفيه ماجيدية، الرئيس التنفيذي للعمليات ل

محمد ريحان ومدحت إسماعيل:



خصص جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، 10 قطع اراضي لمجموعة ماجد الفطيم للتجزئة – كارفور، ضمن بروتوكول موقع بين الطرفين، لتنفيذ خطة التوسعات التي تستهدفها المجموعة خلال الخمس سنوات المقبلة، بحسب تصريحات الدكتور هيرفيه ماجيدية، الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة.

يأتي تخصيص الأراضي من جانب جهاز الخدمة الوطنية، تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين مطلع فبراير الماضي، والهادف إلي إنشاء 100 متجر كارفور للتجزئة بنظام المناطق الاستثمارية فى مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، في إطار توجهات الحكومة المصرية، لتوفير السلع الأساسية للمواطن المصري بجودة عالية وبالقيمة السوقية العادلة.

وأضاف علي هامش توقيع بروتوكول شراكة بين مجموعة ماجد الفطيم ومؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية، إن الأرضي المخصصة، حتي الان تتراوح مساحاتها بين 5 الآف متر إلي 80 الف متر ، وبعض منها يقع فى نطاق الإسماعيلية، والدقهلية، الغربية، رافضًا الإفصاح عن تكلفة الإنشاءات.

وتابع: عدد عملاء المجموعة خلال عام 2017، بلغ 228 مليون عميل حول العالم، مشيراً الي إن المجموعة تستهدف خلال الفترة المقبلة، إقامة عدد من منافذ البيع الصغيرة خاصة فى مناطق الزمالك ووسط البلد.

و”ماجد الفطيم”، تعد احدى الشركات الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه، والمالكة للامتياز الحصري لعلامة كارفور التجارية في 38 سوقًا عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.