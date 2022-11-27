جهاز التجارة الداخلية: 300 ألف طن متوسط استهلاك الأرز شهريًا (فيديو)

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هناك فائض من الأرز وهو سلعة غير مستوردة ، وننتج سنويا من 3.5 إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، بما يساوي 6.5 إلى 7 ملايين طن أرز شعير.

وأضاف عشماوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج مساء دي إم سي على فضائية دي إم سي، أن حجم استهلاك مصر من الأرز حوالي 300 ألف طن شهريًا، وليس هناك مشكلة في الأرز، ولكن هناك بعض من الأشخاص يضاربون ويخزنون سلعة الأرز.

كانت وزارة التموين أصدرت تالسبت قرارا، بشأن مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض حتى الأحد القادم 4 ديسمبر 2022، والتي كان من المفترض أن تنتهي اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022.

وأهابت الوزارة أهابت بجميع الفلاحين وأصحاب ‏الحيازات الزراعية والمزروعة للأرز الشعير لموسم 2022، بأهمية ‏وضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنه ‏‏2022 لتنظيم عمليه التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلي لهذا ‏الموسم.

وأشار القرار في بنوده إلى إلزام المزارعين بتوريد طن أرز ‏شعير عن كل فدان مزروع حيث إن إنتاجية الفدان تتراوح من 3.5 ‏إلى 4 طن أرز شعير وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% ‏من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة ‏المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في ‏المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.‏

وشددت الوزارة بعدم حظر الأرز عن ‏التداول من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه ‏باي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي وأن الكميات التي يتم ‏ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية ‏المستهلك.

وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 التي ‏توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامه ‏لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل ‏قيمه الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.‏