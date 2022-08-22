«جهاز التجارة الداخلية» يضم 13 خدمة جديدة إلى مكاتب السجل المطورة

ضم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، 13 خدمة جديدة إلى مكاتب السجل التجارى المطور، والتى يبلغ عددها 108 على مستوى الجمهورية حاليا، ليرتفع عدد الخدمات المقدمة للشركات التجارية فى مصر إلى 20.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ «المال» أنه تمت إتاحة 13 خدمة جديدة فى مكاتب السجل التجارى المطورة بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة ومصرفية.

وقال إن تلك الخدمات تشمل التجديد العادى لقيد شركات الأشخاص، والتجديد المضاعف لقيد شركات الأشخاص، والتجديد العادى لقيد شركات الأموال، والتجديد المضاعف لقيد شركات الأموال، والتأشير بقيد فرع للمنشآت الفردية.

وأضاف أن الخدمات تشمل أيضَا التأشير بقيد فرع لشركات الأشخاص، والتأشير بقيد فرع لشركات الأموال أو الجمعيات أو الشركات الأجنبية، وقيد فرع للمنشآت الفردية، وقيد فرع لشركات الأشخاص، وقيد فرع لشركات الأموال أو الجمعيات أو الشركات الأجنبية.

وتابع «عشماوى» إنه تم أيضَا ضم خدمة نقل قيد المنشآت الفردية من مكتب سجل تجارى لمكتب آخر، ونقل قيد الشركات من مكتب سجل تجارى لآخر، واعتماد الدفاتر التجارية وفتح محضر للدفتر.

وأوضح أن تلك الخدمات الجديدة التى تم العمل بها فى مكاتب السجل التجارى المطور تأتى ضمن أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030 » ضمن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، من خلال تقديم خدمات متميزة مرتفعة الجودة تطبق الأساليب الحديثة فى تقديم الخدمة.

وأشار إلى أن العام المالى 2021/ 2022 شهد افتتاح 44 مكتب سجل تجارى مطور مقسمين إلى مكتبى خدمات فى بورسعيد والشرقية، و7 مكاتب مميزة فى الهيئة العامة للاستثمار فى القاهرة، وشمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة، والجيزة، وأكتوبر، وبنى سويف.

كما تم افتتاح 5 مكاتب تم رفع كفاءتهم وهم الخانكة، وشبرا الخيمة، وأشمون، وكوم حمادة، ومغاغة، و2 وحدة مستخرجات مميزة فى الجيزة، ومول العرب، ونحو 28 مكتب سجل تجارى مطور بالتعاون مع كيانات شقيقة، تضم مركزى خدمة بالغرف التجارية فى محافظة أسيوط، والسويس، ودمياط.

وأضاف «عشماوى» أنه بداية من العام المالى الحالى 2022/ 2023 تم افتتاح 23 مكتبا مقسمين إلى 15 مكتب سجل تجارى مطور ملحق بفروع الهيئة العامة للاستثمار فى 6 أكتوبر، والعاشر من رمضان، والإسكندرية، والإسماعيلية، وبورسعيد، وجمصة، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وشرم الشيخ، والسويس، والفيوم، والوادى الجديد، والقليوبية.

وتابع إنه تم افتتاح مكتبى سجل تجارى ملحق بفرعى الغرفة التجارية بكل من محافظتى كفر الشيخ، والأقصر، ومكتب سجل تجارى مطور باتحاد الصناعات المصرية فى القاهرة، ومكتب آخر مطور بالهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس.

وأوضح أن قائمة العام المالى الجارى شملت افتتاح 6 مكاتب سجل تجارى مطورة بفروع 3 بنوك وجار تشغيلهم خلال العام الحالى، مقسمين إلى 4 مكاتب بفروع بنك الإسكندرية فى التجمع الخامس، والإسكندرية، وطنطا، وسوهاج، ومكتب بفرع البنك الأهلى المصرى فى مركز أجا بمحافظة الدقهلية، ومكتب بفرع البنك التجارى الدولى «CIB» فى مدينة نصر .