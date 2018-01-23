جهاز الإحصاء يشارك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب التاسع والأربعين

المال خاص أصـدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء يوم الثلاثاء 23/1/2018، بيانا بمناسبة مشاركته بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورتها التاسعة والأربعين لعام 2018، خلال الفترة من 27/1/2018 حتى 10/2/2018 للعام العاشر على التوالى.وأوضح بيان صادر عن الجهاز صباح اليوم، أن جناح الجهاز با



المال خاص

أصـدر الجهاز المركزى للتـعبئة العـامة والإحـصاء يوم الثلاثاء 23/1/2018، بيانا بمناسبة مشاركته بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورتها التاسعة والأربعين لعام 2018، خلال الفترة من 27/1/2018 حتى 10/2/2018 للعام العاشر على التوالى.

وأوضح بيان صادر عن الجهاز صباح اليوم، أن جناح الجهاز بالمعرض يشمل أحدث الإصدارات الإحصائية والتى تتعدى 140 إصدار بدوريات مختلفة (شهرى / ربع شهرى / سنوى) والتى تغطى كافة المجالات الديموجرافية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية ويتم إتاحتها للمترددين على جناح الجهاز مجاناً على وثائق إلكترونية طبقاً لإهتمامهم وإختصاصتهم .

ويعرض الجهاز إنتاجه من الخرائط الجغرافية الرقمية على مستوى محافظات الجمهورية ، بالإضافة إلى الخدمات التى يقدمها لكافة فئات المجتمع والمؤسسات فى مجال التدريب على برامج الحواسب وتعليم اللغة الإنـجليزية ، وفى مجال التسجيل الميكروفيلمى للوثائق والخرائط بجميع أحجامها وتحويلها رقمياً فى صورة PDF.