جهاز الأهلي يتحدث عن البطولة العربية ومواجهة الفيصلي

على المصرى قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفِـرق التي تأهلت للمربع الذهبي في البطولة العربية، المقامة حاليا فى مصر، وتختتم يوم الأحد المقبل، فِـرق قوية للغاية، وإنها جديرة بالوصول إلى هذه المرحلة، وإن الفرق الأربعة لديها حظوظ في الفوز بلقب البطولة.

على المصرى

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفِـرق التي تأهلت للمربع الذهبي في البطولة العربية، المقامة حاليا فى مصر، وتختتم يوم الأحد المقبل، فِـرق قوية للغاية، وإنها جديرة بالوصول إلى هذه المرحلة، وإن الفرق الأربعة لديها حظوظ في الفوز بلقب البطولة.

وتحدث البدري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي والفيصلي الأردني، المقرر لها غدًا، الأربعاء، في نصف النهائي، موضحـًا أن كل فريق لديه طموح في الفوز، وأن الأهلي يسعى إلى ذلك بشدة، خاصة أن الفوز باللقب كان من أهداف النادي عندما قرر المشاركة في البطولة.

وأضاف أن لكل مرحلة أهدافها، وهو ما جعل الجهاز الفني يختار قائمة مختلفة لكل مباراة، خاصة مباراة الدور نصف النهائي أمام الفيصلي الأردني، وأن كل لاعبي الأهلي لديهم من المقومات ما يكفي للمنافسة على البطولات، إلى جانب المسئولية الكبيرة تجاه الجماهير بالفوز بالألقاب.

وألمح المدير الفني، إلى أن اللاعبين الذين حصلوا على راحة من مباريات الدور الأول تم تجهيزهم بشكل مناسب للمباراة، التي رفض الإفصاح عن خطة الاستعداد الخاصة بها، فيما ألمح إلى أن البطولة تمثّـل فرصة لإعداد الجميع من أجل كأس مصر والبطولة الأفريقية، فيما أشاد بتنظيم البطولة التي تمثل تجمعـًا للشباب العربي، وتسليط الضوء عليها بشكل إيجابي مما منح الفرصة لتلاحم الجماهير مع الفريق من جديد.

وطالب البدري بتجنب العصبية خلال مباريات المربع الذهبي، وأن يلتزم الجميع بالروح الرياضية، ومنح الفرصة للحكام لإدارة المباراة، وتحقيق الحيادية والعدالة، ورفض محاولات أي طرف للتشكيك في نظام البطولة، أو الشائعات التي يتم إطلاقها حول رئيس لجنة الحكام أو غيره من القائمين على البطولة.

من جانبه، قال أحمد أيوب، المدرب العام للفريق، إن الفريق قدم مباراة قوية أمام الفيصلي، في الدور الأول للبطولة، وأن الأداء لم يكن سيئـًا، رغم خسارة المباراة بهدف دون مقابل، وأشار إلى أن الفريق جاهز بقوة لخوض مباراة نصف النهائي غدًا الأربعاء.

وألمح أيون أن هناك رغبة كبيرة وإصرار لدى الجميع على تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية، وأن مشاركة الفريق في البطولة حققت العديد من المكاسب حتى الآن، من خلال الأداء القوي وتألّـق عدد كبير من اللاعبين، إلى جانب إسعاد الجماهير بتحقيق الفوز في المباريات الأخيرة.

فيما قال سيد معوض، مدرب الفريق، إن مواجهة الفريق أمام الفيصلي في المربع الذهبي للبطولة، مختلفة عن المواجهة السابقة التي جمعت الفريقين في الدور الأول من البطولة، وأشار إلى أن الدوافع والأهداف اختلفت لكونها مباراة مؤهِّلة لنهائي البطولة، وأن الجهاز الفني، واللاعبين، لديهم رغبة وإصرار على مواصلة الأداء القوي والتتويج بلقب البطولة.

وأوضح أن مباراة الدور الأول جعلت كل فريق يملك المعلومات الكافية عن الفريق الآخر، وبالتالي سوف تكون المباراة أكثر صعوبة، فيما يعكف الجهاز الفني للأهلي على وضع الخطة المناسبة، من أجل تقديم عرض قوي، وحجز بطاقة الوصول إلى نهائي البطولة، وأن المواجهة صعبة، نظرًا لأداء الفيصلي المتميز، خاصة في تنظيم صفوفه، فيما عبر عن ثقته في إمكانيات كل العناصر التي سيقع عليها الاختيار لتمثيل الفريق في هذه المباراة الهامة.