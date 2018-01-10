جهاز الأهلى ينتظر دعم الجماهير الحمراء فى السوبر

أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن الجهاز الفنى واللاعبين، لديهم دوافع كبيرة للفوز بالسوبر المصرى، وإسعاد جماهير الأهلي في كل مكان خصوصا أنه يثق في الدعم الكبير وتواجد الجماهير لمؤازرة الاهلي في ستاد هزاع بن زايد، وهو ما يجده في كل زيارة ومباراة يخوضها الاهلي في دولة الإمارات الشقيقة.

وأشار البدري الي أنه يسعى برفقة معاونيه فى الجهاز الفنى، جاهدين لاستثمار الروح والأداء الذي خرج بهما الأهلي من مباراة الزمالك الأخيرة واستمرار هذا الأداء والروح في حصد لقب السوبر المصري هذا الموسم، الذى سيقام أمام المصري البورسعيدي، فى السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب هزاع بن زايد في الإمارات

من جانبه، قال أحمد أيوب المدرب العام للفريق، أن هناك جدية فى الاستعدادات للمباراة، ويسعى الجهاز الفني لاستثمار الأداء والروح التي ظهر بها اللاعبين في مباراة القمة، من أجل تحقيق لقب السوبر الذي غاب عن الأهلي وجماهيره في الموسم الماضي

وأوضح أيوب أن الجهاز الفني طلب من اللاعبين أغلاق صفحة مباراة الزمالك نهائيا وعدم التفكير سوى في المباراة القادمة لأنها مباراة تمنح الاهلي بطولة مهمة ، وتحتاج لمجهود كبير من الجميع، مشددا أن الجهاز الفني يدرس فريق المصري جيدا ويتابع الكثير من مبارياته الأخيرة من أجل وضع الطريقة الأمثل لهذه المباراة ، خصوصا أن الأهلي يواجه منافس وخصم قوي ويملك دوافع تؤهله للمنافسة على اللقب.

وأوضح المدرب العام للقلعة الحمراء، أن العنصر الجماهيري ومؤازرة الكثير من جماهير الأهلي في هذا اللقاء سيكون لها دور كبير في حسم اللقب لصالح الأهلي ، خصوصا أن هذه المساندة والدعم دائما ما يجدها الأهلي من جماهيره في هذه المباريات والبطولات المهمة.kd,