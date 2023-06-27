جهاز أكتوبر يتابع تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء ومنع إقامة شوادر الأضاحي

تابع المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جهود تنفيذ قرارات إزالة مخالفات البناء في مختلف أحياء المدينة ومنع إقامة شوادر الخرفان الخاصة بالأضاحي داخل الكتلة السكنية.

وقال “النجار” إنه تم أمس شن حملتين صباحية ومسائية من قبل إدارتي التنمية والإشغالات بالتعاون مع شرطتي التعمير والمرافق بالأحياء الأول والثاني والثالث

إزالة مخالفات

وأسفرت عن إزالة ردود مخالف بالقطعة رقم 36 بالمجاورة الأولى بالحي الأول وكذا إزالة استديوهات بكل من المجاورة الثالثة للقطعة رقم 706، المجاورة السابعة للقطعة رقم 1519 وإزالة استديوهات للقطعتين رقم 588 و587 بالمجاورة الثالثة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم إزالة مخلفات الفرز بالحي العاشر ورفع إشغالات الباعة الجائلين من الشوارع الرئيسية بالأحياء الأول والثاني والثالث.

إزالة الشوادر

وأكد ” النجار” أنه جارٍ إزالة الشوادر المخالفة بالمحاور الرئيسية بالأحياء السابع والثامن؛ للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

وشدد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على الإدارات المعنية بضرورة استمرار المتابعة والرصد وإزالة أي مخالفة في مهدها والتصدي لظاهرة العشوائيات ومنع تواجدها بالمدينة

مشيرا إلى أن الجهاز يستقبل شكاوي السكان على مدار 24 ساعة من خلال الاتصال على الخط الساخن(15100).

الخط الساخن

الجدير بالذكر، تم تنفيذ الحملات بإشراف محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز وبحضور عمرو محى، ماهر سعد معاونى رئيس الجهاز، إسلام عادل مدير إدارة الازالات والاشغالات، ورجال أمن الجهاز وشرطة التعمير والمرافق والاحياء والنظافه.