«جهاز أكتوبر»: غلق كلي لمدخل نفق طريق الواحات في الاتجاه القادم من مدينتي «دريم» و«الفردوس» لمدة يومين

أخطرت الإدارة العامة لمرور الجيزة جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر قراراً بخصوص التنسيقات التي تمت مع الهيئة العامة للطرق والكباري لمشروع محطات الأتوبي الترددي الذكي.

وينص القرار على أنه” تقرر غلق كلي لمدخل نفق طريق الواحات في الاتجاه القادم من مدينتى (دريم والفردوس) اتجاه طريق الفيوم لمدة يومين ابتداء من صباح اليوم الجمعة الموافق 23 / 6 / 2023 من الساعة الثانية صباحا حتى الساعة السابعة ومن صباح السبت 24 / 6 / 2023 من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة السادسة”.

ووفقاً للبيان الصادر عنها، يرجع ذلك القرار لوقوف الأوناش العملاقة والمعدات المستخدمة في رفع الكمر المعدني الخاص بكوبري الأتوبيس الترددي الذكي (BRT) تحديدا اعلي نفق طريق الواحات في الاتجاه القادم من مدينتي الفردوس في اتجاه طريق الفيوم وذلك ضمن مشروع محطات الاتوبيس الترددي الذكي علي الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء التحويلة المرورية الآتية :

1-تستكمل المركبات بطريق الواحات القادمة من مناطق دريم والفردوس وترغب بالسير اتجاه الطريق الدائري، السير بطريق الواحات أعلى النفق حتى فتحة الدوران الثانية الكائن بعد نفق طريق الواحات.

2-الدوران والعودة مرة أخري بطريق الواحات واستكمال السير وصولا حتى مطلع الطريق الدائري.

كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الأعمال؛ لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة علي مدار اليوم.

وشددت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع جهاز المدينة على الشركة المنفذة على توفير اللوحات الارشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية لضمان أمن وسلامة المواطنين وتيسير الحركة المرورية بمحيط الأعمال.

ويهيب جهاز مدينة 6 أكتوبر بالسادة المواطنين الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الارشادية لتحقيق السيولة المرورية ومنع الازدحام تحقيقا لراحتهم بالتوازي مع استكمال أعمال المشروع القومي الهام ” الاتوبيس الترددي الذكي حول القاهرة الكبري ” .