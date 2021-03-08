عقـــارات

جهاز أسيوط الجديدة: فتح باب حجز أراض لمقابر المسلمين والمسيحيين 15 مارس

40 مترا بسعر 625 جنيها للمتر الواحد
أحمد صبحي 3:04 م, الأثنين, 8 مارس 21 3:04 م, الأثنين, 8 مارس 21

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أعلن جهاز مدينة أسيوط الجديدة، عن فتح باب الحجز لعدد محدود من قطع أراضي المقابر “مسلمين – مسيحيين”، بالتوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة.

وأضاف جهاز المدينة في بيان، نشرته هيئة المجتمعات العمرانية، أن المساحة التى سيتم تخصيصها تبلغ 40 مترا بسعر 625 جنيها للمتر الواحد، بنظام مقابل الانتفاع، على أن يفتح باب التقديم ابتداء من 15 مارس الجاري وحتى 14 أبريل المقبل.

وحدد الجهاز شروطا عامة للمتقدمين لحجز المساحات سالفة الذكر، وهي أن يتم حجز قطعة أرض مقبرة واحدة للأسرة ” الزوج – الزوجة – الأولاد القصر”، وتقديم مقدم الطلب ما يفيد امتلاكه وحدة سكنية أو قطعة أرض ” سكنية – صناعية – خدمية” أو محل تجاري بمدينة أسيوط الجديدة.

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وأشار البيان، إلى أن عملية إتاحة المقابر للراغبين من غير المخصص لهم ممتلكات بمدينة أسيوط الجديدة ستكون بضعف القيمة المتاحة للمخصص لهم، وحدد الجهاز سعر 1250 جنيها للمتر الواحد.

ووضع الجهاز، طريقة السداد، وهي: أن يتم تسديد 12500 جنيه كدفعة جدية الحجز والتي تعادل 50% من القيمة الإجمالية لحق الانتفاع لقطعة أرض المقابر، وذلك للمخصص لهم عقارات أو أراض بالمدينة، وستتم مضاعفة تلك القيمة للراغبين من غير المخصص لهم ممتلكات بالمدينة.

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وأضاف، سيتم سداد باقي القيمة الإجمالية لحق الانتفاع لقطعة أرض المقابر عند الاستلام بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء، كما حدد الجهاز سعر كراسة الشروط والتي قدرت بمبلغ 299 جنيها، ويتم الحصول عليها من مقر جهاز المدينة.

 وحدد الجهاز، المستندات المطلوبة، للتقديم على المساحات المخصصة، وهي كالآتي:

صورة محضر الاستلام، إخطار التخصيص، رخصة مباني وذلك من المقيمين بالمدينة.

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صورة إيصال سداد آخر قسط مستحق للوحدة أو القطعة المخصصة + آخر إيصال كهرباء ومياه.

صورة بطاقة وقسيمة الزواج وشهادات ميلاد الأبناء القصر وهو البند المحدد أيضا للراغبين للحجز من غير المقيمين بالمدينة.  

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بقلم أحمد صبحي

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