جهاز أسيوط الجديدة: بدء تنفيذ كمبوند زهرة البستان

قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، إن المدينة ستشهد خلال الأيام القليلة القادمة بدء العمل بمشروع عمرانى جديد بنظام «الكمبوند»، سيقام على مساحة 8 أفدنة، وهو مملوك لشركة خلفاء مكرم، ويطلق عليه «زهرة البستان»، كما أن الجهاز استقبل العديد من الطلبات خلال الفترة الماضية لإقامة مشروعات سكنية بنظام الكمبوند أيضا.

تخصيص 250 قطعة لإقامة مشروعات صناعية.. و12 شركة تقدمت للحصول على أراضٍ

وحول التوسعات السكنية داخل المدينة، قالت جيهان عمار إن المدينة تشهد حاليًا وجود 40 مصنعًا تعمل بالفعل، كما أن هناك 40 أخرى فى طريقها لبدء العمل، بعد انتهاء الأعمال الإنشائية والتجهيزات الخاصة بالعمل، علاوة على الانتهاء من تخصيص 250 قطعة لإقامة مشروعات صناعية مختلفة، وهناك 12 شركة تقدمت خلال الأيام الماضية بطلبات للحصول على مساحات أخرى.

وأشارت جيهان عمار فى تصريحات لـ«المال» إلى أن جامعة أسيوط طالبت بشراء 12 عمارة سكنية بمنطقة الرحاب لتخصيصها لصالح المدينة الجامعية، وأن عملية الشراء ستنتهى فور ورود قرار التخصيص من هيئة المجتمعات العمرانية.

أرض الجامعة فى انتظار إعادة التسعير.. وهليوبوليس انتهت من إنشاء كليتين جديدتين

وقالت إن الجامعة سبق أن حصلت على موافقة بتخصيص مساحة 130 فدانًا، لبناء عمارات سكنية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، لكن عملية تسليم المساحة لم تنتهِ بعد، نظرًا لإجراء تعديل على الأسعار الخاصة بالمساحة.

وأضافت أن جامعة هليوبوليس المملوكة لشركة سفنكس للخدمات التعليمية، بدأت العمل بالفعل من خلال انطلاق الدراسة بأول كليه لها، مشيرة إلى أنها انتهت بالفعل من مبنيين آخرين جاهزين للتشغيل، كما أن المساحة الإضافية التى حصلت عليها سيبدأ العمل فيها بعد انتهاء قرار التخصيص.

وأوضحت جيهان عمار أن شركة توشيبا العربى سبق أن حصلت على قطعة أرض بمساحة 6 أفدنة لإنشاء مصنع بالمدينة، وما زالت الشركة حتى الآن تسير فى إجراءات التخصيص، وكذلك الموافقات والاعتمادات اللازمة لعمل المصنع.

وأشارت إلى وجود عدد من شركات التطوير العقارى التى حصلت على أراض فى المدينة، منها مبانى إدريس وتيرا أسيوط التى تخطط لإنشاء كومباوند سكنى متكامل على قطعة الأرض تحت مسمى الربوة، يضم وحدات إسكان فوق متوسط عبارة عن 330 شقة سكنية، إلى جانب 98 فيلا مرفقًا بها حديقة.

ومن المخطط أن تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 500 مليون جنيه، بخلاف 120 مليونًا ثمن الأرض، فى حين تقدر المبيعات المستهدفة بنحو 800 مليون.

يذكر أنه تم إنشاء مدينة أسيوط الجديدة طبقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 194 لسنة 2000، وتقع المدينة على شرق النيل على طريق القاهرة/ سوهاج، وتبعد حوالى 18 كيلومترًا من مدينة أسيوط.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمدينة 30.3 ألف فدان، منها 9 آلاف فدان كتلة عمرانية، ويبلغ عدد سكانها حوالى 35 ألف نسمة، والمستهدف 750 ألفًا.