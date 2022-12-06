«جهاز أخميم الجديدة» يطرح 6 محال تجارية للبيع بالمزاد العلني

أعلن جهاز تنمية مدينة أخميم الجديدة عن طرح 6محال تجارية ، للبيع بالمزاد العلني، بمساحات تتراوح من 33مترا مربعا إلى 100 مترا، بالسوق التجاري بمنطقة الخدمات شمال المدينة.

ووضع الجهاز مجموعة من الشروط للمشاركة في المزاد وهي:

1-دفع 299 جنيها ثمن كراسة الشروط والمواصفات لكل محل أو صيدلية، أو وحدة وذلك بمقر الجهاز، على أن تعقد جلسة المزاد الساعة الثانية عشرة ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 10/1/2023.

2-يتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 25 ألف جنيه في كل محل في موعد غايته جلسة السداد،

3-ويتم استكمال سداد نسبة 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، فضلاً عن 0.5% لصالح مجلس الأمناء، من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، إلى جانب دفع 5% وديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام.

وتابع الجهاز، يتم سداد الباقي، نسبة 90% من ثمن المحل من خلال طريقتين:

1-استكمال سداد القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ رسو المزاد.

2-سداد باقي القيمة البيعية على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات من تاريخ رسو المزاد مضافا إليها عائد يساوي سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، و2% طبقا لمنشور وزارة المالية.

3-يستحق القسط الأول بعد 3 شهور من تاريخ رسو المزاد مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم الجهاز قبل الاستلام.

وأتاح الجهاز إمكانية دخول مزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية لكل من يرغب في ذلك.

يشار إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 ضمن قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.