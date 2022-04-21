سيشارك جهاز أبوظبي للاستثمار من بين مجموعة مستثمرين ضمن تحالف بقيادة “كيه كيه آر أند كو” الذي يسعى لشراء شركة “رامزي هيلث كير” الأسترالية مقابل 20.1 مليار دولار أسترالي (15 مليار دولار أمريكي)، وفقاً لما قاله شخص مطلع على الأمر.

قال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية المعلومات، إن صندوق الثروة السيادي يدعم العرض إلى جانب مستثمرين آخرين بما في ذلك صناديق تقاعد.

أفاد صندوق المعاشات الصحية الأسترالي، المعروف اختصارا باسم “هيستا”، اليوم الخميس، أنه يشارك في التحالف الذي تقوده “كيه كيه آر أند كو”.

استثمارات جهاز أبوظبي

كشفت شركة رامزي، التي تدير شبكة من المستشفيات الخاصة في جميع أنحاء استراليا وأوروبا، عن عرض الاستحواذ أمس الأربعاء.

عرض المستثمرون بقيادة شركة الأسهم الخاصة الأمريكية 88 دولاراً أسترالياً للسهم الواحد، أي حوالي 37% علاوة على سعر إغلاق رامزي يوم الثلاثاء، ولم تقدم رامزي تفاصيل عن التحالف، الذي سُمح له بتنفيذ فحص نافي للجهالة غير حصري.

تبلغ قيمة الشركة 28 مليار دولار أسترالي بما في ذلك الديون، ما يجعل من الاتفاق، ثالث أكبر صفقة قياسية في أستراليا، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرج.

كشفت صحيفة “فاينانشيال ريفيو” الأسترالية عن مشاركة جهاز أبو ظبي للاستثمار عبر التحالف في وقت سابق. ورفض ممثلو جهاز أبو ظبي للاستثمار وشركة ” كيه كيه أر” التعليق.

قالت “بول رامزي فاوندشين” ، أكبر مساهمة في رامزي بحصة 19%، إنها “ستدعم عرضاً كهذا حال عرضه على المساهمين”.

في بيان صدر مساء أمس الأربعاء، ذكرت المؤسسة أن خيار الحصول على حقوق ملكية سيمنحها “فرصة للاحتفاظ بمصالحها في المؤسسة التي بناها مؤسسها بول رامزي”.