جهاز أبوظبي للاستثمار يوافق على شراء حصة في «تي إم إف جروب»

وافق جهاز أبوظبي للاستثمار لشراء حصة في “تي إم إف جروب”، مزودة الخدمات لصناديق الائتمان والشركات، المملوكة لشركة “سي في سي كابيتال بارتنرز” التي كانت تستكشف طرحاً عاماً أولياً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

حصة في تي أم أف جروب

قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أثناء مناقشة المعلومات السرية إن صندوق الثروة السيادية بالشرق الأوسط سيقتنص حصة أقلية مؤثرة في “تي إم إف” ومقعداً في مجلس إدارة الشركة.تقدم “تي إم إف” خدمات تشمل إمساك الدفاتر وكشوف المرتبات وإدارة الأموال والامتثال للشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية. وكانت شركة “سي في سي” قد وافقت على شراء الشركة في عام 2017 مقابل 1.75 مليار يورو (1.78 مليار دولار).

وأكدوا أن “تي إم إف”تتوقع أن تسجّل معدل نمو مكوناً من خانتين في الإيرادات هذا العام.

رفض ممثلون عن جهاز أبوظبي للاستثمار و”تي إم إف” و”سي في سي” التعليق على الأمر.في وقت سابق من هذا العام، كانت “سي في سي” تدرس طرح “تي إم إف” في سوق المال.

كان ذلك قبل أن تتأثر سوق الإدراجات بعوامل مخاطر متعددة، بما في ذلك التضخم وتشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية والحرب في أوكرانيا ومخاطر حدوث ركود.

نتيجة لذلك، تبحث الشركات المرشحة للاكتتابات العالمة بشكل متزايد عن خيارات أخرى لجمع الأموال.

حاولت شركة “سي في سي” في عام 2021 الاستحواذ على شركة “إنترتراست” الهولندية المتخصصة في إدارة الضرائب، ودمجها مع “تي إم إف” في صفقة من شأنها أن تخلق عملاقاً عالمياً في إدارة الضرائب وخدمات استئمان الشركات.

إلا أنها خسرت أمام منافستها الأميركية “سي إس سي” (CSC)، العاملة في مجال خدمات الامتثال والخدمات القانونية.