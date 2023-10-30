جهاز أبوظبي للاستثمار يبحث فرصا جديدة محليا في القطاع المالي غير المصرفي والمدفوعات الإلكترونية

علمت “المال”، من مصادر مطلعة، أن جهاز أبوظبي للاستثمار – ADIA، يستعدّ للتخارج من أحد البنوك المملوكة له في دولة تونس، بعوائد مستهدفة تصل إلى 25 مليون دولار.

وأوضحت المصادر أن البنك- والذي فضّلت عدم الكشف عن هويته- مملوك لجهاز أبوظبي للاستثمار بحصة تصل إلى 38%، وكشفوا أنه جارٍ الاتفاق مع إحدى المؤسسات المحتملة لإتمام عملية الشراء.

وأضافوا، في تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن شركة “برايم كابيتال”، هي التي تتولى عملية التسويق لبيع حصة جهاز أبو ظبي في دولة تونس، مرجحين الإتمام الفعلي لها خلال العام المقبل 2024.

وكشفوا أنه عقب التنفيذ الفعلي للصفقة، ستتم إعادة استثمار تلك الحصيلة في السوق المصرية، رغبة من جهاز أبوظبي للاستثمار في توسيع نطاق تواجده بها.

وأوضحت المصادر أن جهاز أبو ظبي – ADIA لديه استثمارات متنوعة في السوق المصرية، جزء منها في القطاعيْن البنكي والفندقي.

تأسس جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 1976 كمؤسسة استثمارية عالمية ذات أصول متنوعة تعمل على استثمار الموارد المالية، نيابة عن حكومة أبوظبي عبر منهجية محددة تركز على تحقيق العائدات على المدى الطويل.

ويمتلك جهاز أبو ظبي استثمارات متنوعة حول العالم في أمريكا الشمالية وآسيا وأوروبا، إلى جانب حزمة من الأسواق الناشئة، وذلك وفقًا لموقع الإلكتروني الخاص به.

وتتألف المحفظة الاستثمارية له مما يزيد عن 24 فئة أصول رئيسية وفرعية مختلفة، تشمل الأسهم وسندات الدخل الثابت، وصناديق التحوط، والعقارات، والأسهم الخاصة، والبنية التحتية