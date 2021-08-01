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جهازا مدينتي العبور ودمياط الجديدة ينفذان حملتين لمنع سير «التوك توك»

بالتنسيق مع إدارة المرور
أحمد صبحي 11:51 ص, الأحد, 1 أغسطس 21 11:51 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

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صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم  تنظيم حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المرور لضبط ومنع سير مركبات “التوك توك” و “التروسيكل” بالطرق الرئيسية والداخلية بالمدينة.

مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط ١٠ مركبات “توك توك”، و7 تروسيكلات مستخدمة في نبش القمامة، وتم التحفظ عليها وإيداعها بمقر الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائديها.

وشدد المهندس عبد الرءوف الغيطى، على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة، وضرورة التواجد الدائم من قبل مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز لمنع الظواهر العشوائية بالمدينة.

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وفي ذات السياق، أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن إدارتى التنمية والأمن بالجهاز، قامتا بتنفيذ حملة مكبرة استهدفت مصادرة مركبات “التوك توك” ومنع سيرها داخل مدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 مركبات “توك توك” مخالفة، و4 “تروسيكلات” خاصة بنباشين القمامة بالشوارع الرئيسية والميادين.

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مؤكدا، أنه تمت مصادرة المضبوطات وإيداعها بجراج الجهاز، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الانضباط للشارع.

وشدد رئيس الجهاز، على مديرى الإدارات المعنية بالجهاز، ضرورة تكثيف التواجد بجميع أحياء مدينة دمياط الجديدة.

كذلك، عدم التهاون مع المخالفين من الباعة الجائلين وسائقي مركبات “التوك توك” والنباشين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن حيالهم .

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وأكد المهندس محمد رجب، استمرار تلك الحملات، والمرور الدوري بجميع أحياء المدينة على مدار اليوم لإعادة الانضباط، والقضاء على الظواهر العشوائية، والمحافظة على المظهر الحضاري والجمالى للمدينة.

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بقلم أحمد صبحي

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