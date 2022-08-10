جهازالعبور: الانتهاء من تطوير المحور الغربي .. وبدء تنفيذ تكليفات الترشيد

صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم الانتهاء من تطوير وتوسعة طريق المحور الغربي والطرق العمودية عليه، بداية من تقاطعه مع المحور الرئيسي لمدينة العبور مروراً بالحي الترفيهي إلى ميدان المهندس علاء عبد العزيز وشارع الجيش، وحتى نهايته بالمنطقة الصناعية الأولى بالقرب من سوق العبور.

وأوضح أن المحور الغربي يخدم بشكل مباشر (الحي الترفيهي – الحي التاسع – المنطقة الصناعية الأولى – جامعة بنها – الموقف الإقليمي – التأمينات – مقر النيابة الإدارية – الإسكان المتوسط ” دار مصر” – الإسكان القومي – قسم شرطة العبور ثان – الكنيسة – بيت الوطن بالحي التاسع -محطة كهرباء العبور – سوق العبور).

وأضاف بأن طول المحور 10.2 كم وهو عبارة عن 3 حارات بكل اتجاه بعرض 10 أمتار ونصف وجزيرة وسطى بعرض 4 أمتار، حيث تم تنفيذ التخطيطات المرورية لطريق المحور الغربي لتوفير قيادة آمنة.

مضيفاً أن الطرق العمودية على المحور هي ( شارع عين شمس بطول ١.٥ كم – شارع التسعين بطول ٢.٢ كم – وصلة طريق بلبيس بطول ٨٥٠ متراً ).

وأكد رئيس جهاز العبور، على الأهمية القصوى للمحور والمتمثلة في خدمة حركة النقل الثقيل بالمنطقة الصناعية، وتخفيف الأحمال على المحور الرئيسي وزيادة الربط بين طريق الإسماعيلية وبلبيس عن طريق إنشاء محاور جديدة.

وقال: بالنسبة للأعمال الخاصة بالكهرباء وشبكات الإنارة، فقد تم استحداث وتوريد أعمدة إنارة بطول 10 كم بعدد 970 عامودا مزودة بكشافات ليد موفرة بقدرة ١٤٥ وات، وتم أيضا توريد وتركيب أعمده إنارة بطول ٦ كم مزودة بكشافات ليد موفرة بقدرة 70 وات، ودرجة حماية ( ip66 ) بعدد 60 عامودا.

وأضاف بأن أعمال تطوير شبكة الإنارة بدأت من مدخل طريق الجيش من طريق بلبيس/القاهرة الصحراوى، حيث تم تغيير أعمدة الإنارة وإحلال الأعمدة الموجودة بالجزيرة الوسطى ذات الذراعين المزودة بكشافات صوديوم قدرة ٢٥٠وات واستبدالها بأعمدة إنارة جديدة على جانبي الطريق مزودة بكشافات ليد موفرة قدرة ١٤٥ وات.وبداية من طريق الترفيهية من الطريق الرئيسي للمدينة وحتى ميدان المهندس علاء عبد العزيز، ومن مدخل الصناعية الأولى من شارع الـ٩٠ من طريق بلبيس/القاهرة الصحراوى وحتى ميدان الفيروز واستكماله مروراً بمحطة توتال بالمنطقة الصناعية الأولى، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لأعمال شبكة الكهرباء بلغت ما يقرب من ٣٠ مليون جنيه.

ونوه عن أنه تم توجيه مسئولي الإدارات المختلفة بالجهاز بتنفيذ تكليفات وزير الإسكان، بتنفيذ خطة ترشيد لاستهلاك الطاقة والمياه.

وأشار إلى أن الجهاز كان قد بدأ بالفعل بتغيير كشافات الصوديوم، بكشافات ليد موفرة، كما تم التكليف بالمتابعة الدورية للمشروعات والإشراف الكامل على جميع الأعمال للتأكيد على تنفيذ الأعمال بالمواصفات المطلوبة ، والاستمرار في زيادة معدلات الإنجاز والالتزام بجودة ومستوى الأعمال من أجل إخراج المشروعات بالمواصفات المطلوبة وطبقا للتوقيتات المحددة للانتهاء.