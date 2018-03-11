جني الأرباح يهبط بالبورصة في مستهل تعاملات الأسبوع

مصطفى طلعتتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأحد -أولى جلسات الأسبوع- بضغط بيعي للمستثمرين العرب، وذلك في إطار عمليات جني الأرباح بعد الصعود القوي للسوق الأسبوع الماضي.وبحلول الساعة 10.30 صباحًا، هبط المؤشر الرئيسي "egx30" بنحو 0.51% ليسجل مستوى 16387 نقطة، وصعد مؤش

مصطفى طلعت

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة، اليوم الأحد -أولى جلسات الأسبوع- بضغط بيعي للمستثمرين العرب، وذلك في إطار عمليات جني الأرباح بعد الصعود القوي للسوق الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 10.30 صباحًا، هبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنحو 0.51% ليسجل مستوى 16387 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بشكل طفيف بلغ 0.34% ليصل إلى 897 نقطة، وامتد الهبوط إلى مؤشر “egx100” الأوسع نطاقاً 0.35% ليصل إلى 2235 نقطة.

ونجحت البورصة الأسبوع الماضى، فى تحقيق مكاسب قدرها 1029 نقطة، وارتفع المؤشر الثلاثينى 7 % عند مستويات 16472 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 4% ليغلق عند 895 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا بواقع 6.5 % مغلقًا عند 2243 نقطة.