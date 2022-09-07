«جني الأرباح» يعيق البورصة المصرية عن تخطي مقاومة 10400 نقطة

قال محللون فنيون إن عمليات جني الأرباح التي ظهرت على غالبية الأسهم القيادية في البورصة المصرية بجلسة الأربعاء أعاقت المؤشر الرئيسي “EGX30” عن تخطي مستويات المقاومة الحالية عند 10370- 10400 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأربعاء على هبوط جماعي وسط تحركات بيعية للمتعاملين الأجانب فيما فضل المصريون والعرب الشراء.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي ” EGX30″ بنسبة 0.94% إلى 10232نقطة، و”EGX70ewi” بنحو 0.61% ليبلغ 2263 نقطة، وتراجع الأوسع نطاقًا “EGX100” بواقع 0.66% وسجل 3239 نقطة، ونظيرهُ “EGX50” بنحو 0.5% قُرب 1951 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم 1.6مليار جنيه، وجرى التداول على 199 ورقة مالية، هيمن الأداء الصاعد على 39 من بينها، وتراجع 102، وظل 58 دون أي تغير.

واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بقيمة 96.6 مليون جنيه، فيما فضل المتعاملون المصريون والعرب الشراء بواقع 88.6 و7.9 مليون جنيه على التوالي.

بداية، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن البورصة المصرية لديها فرص لاختبار مقاومة 10370 نقطة مرة أخرى.

وأضاف أن تمكن المؤشر الرئيسي ” EGX30″ من تجاوز تلك المقاومة سيفتح له باب الصعود نحو مستويات 10800 نقطة خلال عدة جلسات، مفضلا أن تكون تحركات المتعاملين انتقائية على الأسهم خلال الوقت الحالي.

وقال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة “إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية”، إن تراجع المؤشر الرئيسي بجلسة الأربعاء جاء بضغط عمليات جني الأرباح التي ظهرت على غالبية الأسهم القيادية بالنصف الثاني.

و أوضح أن “جني الأرباح” أعاق قدرة المؤشر الرئيسي على تخطي مقاومة 10400 نقطة ليغلق بالقرب من مستوى الدعم 10200.

وأضاف عيد، إن نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 10200 نقطة، وسط أحجام تداول مرتفعة، قد يدفعه إلى استهداف مقاومة 10400 مرة أخرى بشرط نشاط الأسهم القيادية.

فيما لفت إلي أنه في حالة عدم القدرة على الاستقرار أعلى الدعم المذكور قد يتجه “EGX30” لاختبار مستوى الدعم الثاني عند 10000نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقال حسام عيد، إنه أنهي تعاملات الأربعاء مستقرًا في المنطقة الحمراء بعد أن فقد مكاسبه الصباحية، ورغم ذلك نجح في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2260 نقطة، ما سيدفعه لاستهداف 2300 نقطة.