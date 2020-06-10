«جني الأرباح» يعوق صعود البورصة ويدفعها لهبوط محدود

شهدت مؤشرات البورصة المصرية عمليات جنى أرباح أمس على جميع الأسهم أعاقت استكمال تحركاتها الصاعدة التى سيطرت عليها لمدة جلستين.

وأنهى المؤشر الرئيسى «EGX30» تعاملاته على هبوط بنحو %0.75 ليصل إلى 11063 نقطة، فيما صعد العام «EGX70» بنحو %0.73 وسجل 1277 نقطة و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنحو %0.18 ليصل 2045 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم 1.1 مليار جنيه، ومن إجمالى 184 سهما متداولة هيمن الصعود على أداء 71 وتراجع 81 ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقى 583.046 مليار جنيه .

مبيعات المصريين والعرب يقابلها مشتريات الأجانب

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافى مبيعات سجلت 122.5 و15 مليون جنيه على التوالى، فيما اتجه الأجانب للشراء بقيمة 137.6 مليون .

وأظهرت البيانات هيمنة المتعاملين المحليين على %82 من إجمالى التعاملات، مقابل %2 للعرب و%16 للأجانب.

وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون المالية»، إن مؤشرات البورصة المصرية شهدت أداءً متباينًا بجلسة أمس بضغط من عمليات بيعية ظهرت على جميع الأسهم .

وأضاف أن مؤشرات البورصة شهدت صعودًا قويًا وتحديدًا بجلسة الأحد الماضى، وبالتالى فمن الطبيعى حدوث عمليات جنى أرباح، موضحًا أن السوق سجلت خلال 8 جلسات الماضية صعودًا بمقدار 1000 نقطة .

ورجح أن تستكمل البورصة المصرية تراجعاتها بجلسة اليوم وصولا لمستويات الدعم 10650 نقطة، مشيرا إلى أن السوق تتحرك بشكل عام فى اتجاه عرضى بين مستويات 10700 – 11200 نقطة.

الحركة المتذبذبة مستمرة ارتباطاً بأزمة كورونا

وتوقع أن تستمر البورصة فى تحركاتها المتذبذبة خاصة فى ظل استمرار جميع المؤثرات السلبية المتعلقة بالجائحة .

وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة «إتش دى لتداول الأوراق المالية»، إن السوق تحركت بشكل قوى بالجلسات الأولى من الأسبوع الجارى حتى تمكنت من اختراق مقاومة 10650 نقطة والتى تحولت إلى دعم حاليًا وصولاً لمنطقة 11150 نقطة .

وأوضح أن ظهورعمليات جنى أرباح يعد طبيعيًا فى ظل الارتفاعات الماضية، مرجحًا استمرارها بالجلستين المتبقتين من الأسبوع الحالى لتدفع المؤشر نحو مستوى الدعم 10650 نقطة .

وأشار إلى أن تحركات السوق تعد جيدة على الرغم من جنى الأرباح، وفيما يتعلق بالمؤشر السبعينى العام «EGX70» أوضح أن بقاءه أعلى 1250 نقطة يعد أمرا إيجابيًا .

وقال إن سهم «التجارى الدولى» صعد لمستويات 70 جنيها ، ليشهد عمليات جنى أرباح وهو أمر طبيعى عقب صعوده، ورجح تراجعه لمستوى الدعم عند 66 جنيها مرة أخرى، موضحًا أن بقاءه أعلى 70 جنيها سيدفعه نحو مستويات أكثر صعودًا عند 80 جنيها.

ورجح تمكن سهم «هيرمس» من تجاوز مستوى 12 جنيها، لافتا إلى أن بقاءه أعلاها أمر إيجابى، مشيرا إلى أن السهم لديه فرصة أخرى للصعود نحو 13 جنيها.

وقال إن أداء سهم «مصر الجديدة» إيجابى عقب اختراقه مستوى 5 جنيهات، كما أن البقاء أعلى 5.30 جنيه سيدفعه نحو 6.50 جنيه.