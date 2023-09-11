جني الأرباح يعطل مسيرة المستويات القياسية في البورصة ويدفعها نحو الهبوط

أوقفت عمليات جني الأرباح مسيرة البورصة المصرية التي شهدت تسجيل مستويات قياسية وتاريخية وصل خلالها المؤشر الرئيسي “EGX30” لمناطق الـ 19000 نقطة، لتدفع السوق نحو هبوط جماعي بنهاية تعاملات أمس.

وتباينت توقعات المحللين الفنييين بشأن استمرارية موجة جني الأرباح، إذ رجح فريق انتهاءها خلال جلسة اليوم، بينما توقع آخر تواصلها حتي نهايته.

وتوقع خبراء سوق المال اتجاه “EGX30” لاستهداف قمة جديدة عند منطقة الـ 20000 نقطة، ومؤشر “70EGX” للأسهم الصغيرة والمتوسطة لاختبار مستوى المقاومة 3930 بعد الثبات أعلي نقطة الدعم الرئيسية له بالقرب من 3760 – 3770.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس علي هبوط جماعي، إذ تراجع” EGX30″ بنسبة 1.53% ليغلق عند 19278.72 نقطة، و” EGX70″ بنحو 0.91% إلي 3797.15 ، و” EGX100″ الأوسع نطاقا بحوالى 1.05% ليسجل 5584.09.

ودعم هذا الهبوط الجماعي الاتجاه البيعي لكل من المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيم تداولات بلغ 22.8 و 111.96 مليون جنيه على الترتيب في حين فضل المصريون الشراء بحوالي 134.7 مليون.

وسجل إجمالي قيم التداولات نحو 3.1 مليار جنيه، وبلغ رأس المال السوقي حوالي 1.298 تريليون، وجرى التعامل علي أسهم 205 شركات مقيدة، ارتفع منها 27، بينما انخفضت أسعار 120 واستقرت 58 عند مستويات الأحد.

من جانبه، قال مهاب عجينة رئيس قسم التحليل الفني بشركة بلتون القابضة إن جلسة أمس شهدت حالة جني أرباح طفيفة، موضحًا أنه من الطبيعي أن يقترب “EGX30” من مستويات الـ 18200 – 18300 نقطة، بعد الارتفاعات المتتالية التي حققها الفترة الماضية.

وتوقع انتهاء موجة جني الأرباح التي تواجه “EGX30” خلال الأسبوع الجاري، مرجحًا اتجاه المؤشر بعد ذلك لاستهداف 20000 نقطة.

في السياق ذاته، قال سمير عزمي رئيس قسم التحليل الفني في شركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن التراجع وجني الأرباح الذي شهدته البورصة المصرية أمس يعد أمرا طبيعيا بعد ما يصل إلي 6 جلسات متواصلة من الصعود، مضيفًا أن النصيب الأكبر كان لسهم البنك التجاري الدولي، الذي كان له أثر كبير علي “EGX30”.

ورجح انتهاء موجة جني الأرباح خلال جلسة اليوم، متوقعًا اتجاه “EGX30″ لاستهداف 19850 نقطة، و” EGX70″ لاختبار منطقة المقاومة 3930 بعد الثبات أعلي نقطة الدعم الرئيسية له بالقرب من 3760 – 3770 .