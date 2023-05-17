«جني الأرباح» يضغط على مؤشرات البورصة المصرية.. وتوقعات بالتحرك نحو 16600 نقطة

يتوقع محللون فنيون أن تواصل مؤشرات البورصة المصرية حركتها الهابطة على المدى القصير نحو مستويات الدعم 16600 نقطة، بضغط عمليات جنى الأرباح الحالية.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعي، بعد أن فقدت جميع مكاسبها الصباحية، بضغط مبيعات مؤسساتية.

ومن المفترض أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها غدًا الخميس لبحث أسعار الفائدة، وقال المحللون إن ترقب السوق لأسعار الفائدة محدود هذه المرة.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” في نهاية التعاملات بنحو 1.1% ووصل 16844 نقطة، وتراجع المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنحو 1.5% عند 2975 نقطة، كما انخفض المؤشر المئوي الأوسع نطاقًا “egx100” بنسبة 1.6% عند 4503 نقطة، ونظيرهُ “egx50” بـ 2.1% ووصل 3028 نقطة.

وسجلت تداولات الأسهم حوالي 1.9 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 199 ورقة مالية، هبط من بينها 108 وصعد 27 أخرى وظلت الباقية بواقع 64 على استقرار سعري دون أي تغيرات.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بواقع 32.1 و23.4 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للبيع بقيمة 55.5 مليون جنيه.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” كان قد هبط أدنى مستوى الدعم 17110 نقطة.

وأوضح أن استمرار تحرك المؤشر الرئيسي أدنى مستوى الدعم يدفعهُ للهبوط باتجاه مستوى 16600 نقطة، ونصح المتعاملين بالتحرك الانتقائي على الأسهم بالوقت الحالي.

وفي سياق متصل قال سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، إن جلسة الأربعاء شهدت عمليات جني أرباح على غالبية الأسهم المتداولة ومن بينها القياديات.

وأضاف أن مستوى 17100 نقطة كان يمثل مستوى دعم للمؤشر الرئيسي، موضحًا أن الإغلاق أدنى منها سيدفع لمزيد من التراجع نحو 16600 نقطة.

وأوضح غريب، أن مستوى 17100 نقطة تحول لمستوى مقاومة سيعمل المؤشر على محاولة اختبارها لاحقًا وتجاوزها سيدفعهُ نحو 17400 نقطة.

وعلى صعيد المؤشر السبعيني، قال إنهُ يتحرك نحو 2950 نقطة، موضحًا أن التحرك أدناه سيدفعه نحو 2900 نقطة، ونصح عملاء المارجن بخفض مراكزهم.