جني الأرباح وعدم الوضوح يدفعان «EGX30» نحو مناطق الدعم

ضغطت عمليات جني الأرباح وحالة عدم وضوح الرؤية بشأن حركة السوق، على مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ودفعته لفقدان كافة مكاسبه الصباحية بجلسة الثلاثاء، ليغلق على ارتفاع طفيف بلغ 0.01% بنهاية التعاملات.

وقال خبراء السوق إن المؤشر الرئيسي عقب اقترابه من مناطق الـ 10900 نقطة بجلسة الأحد الماضي، تعرض لضغوطات بيعية أرغمته على العودة لمناطق الدعم 10700 نقطة مجددًا.

وتوقعوا أن يستمر تحرك المؤشر العرضي المائل للهبوط بجلسة الأربعاء، على أن يتجه EGX30 نحو منطقة الدعم 10500 – 10600 نقطة.

ورشحوا مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 للهدوء في تحركاته عقب حالة الصعود التي سيطرت على أدائه منذ جلسة الخميس الماضي، مرجحين تحرك المؤشر حول مستوى 1900 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، إذ حقق الرئيسي EGX30 ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.01% مسجلًأ مستوى 10739.69 نقطة، بينما جاءت نسبة ارتفاع EGX70 بنحو 1.81% بمستوى 1987.84 نقطة، كما صعد EGX100 بحوالي 1.37% مستقرًا على 2940.51 نقطة.

وسجلت السوق تداولات على الأسهم بقيمة 1.188 مليار جنيه عبر تداول 652.951 مليون ورقة مالية عبر تنفيذ 39.683 ألف عملية تداول، واستقر رأسمال البورصة السوقي 655.581 مليار جنيه .

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، سجل المصريون والعرب صافي بيع بقيمة 30.504 و 15.971 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 46.476 مليون جنيه .

من جهته قال أحمد ابوحسين، العضو المنتدب بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن حالة عدم الوضوح بشأن مستقبل تحركات السوق في ظل غياب الأخبار الايجابية أو السلبية، تؤثر سلبًا على الحالة النفسية للمستثمرين.

وأضاف أن السوق يتحرك بحالة من التذبذب الواضح وعدم الاستقرارعلى اتجاه واضح سواء صعودًا أو هبوطًا، مما يؤدي إلى حالة من عدم الطمأنينة التي تؤثر على قرارات المتعاملين.

وتوقع العضو المنتدب بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن تستمر التحركات العرضية المائلة للهبوط لمؤشر البورصة الرئيسي EGX30 حتى نهاية الأسبوع الجاري.

من جهته قال سامح غريب، مدير قسم كبار العملاء على شركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، ان عمليات جني الأرباح سيطرت على حركة المؤشر الرئيسي EGX30 منذ وصوله لمستويات المقاومة الـ 10950 نقطة .

وأضاف أن عمليات جني الأرباح دفعت المؤشر للتحرك صوب مناطق الدعم 10700 نقطة، التي سيستهدف منها مناطق الدعم التالية 10500 – 10600 نقطة، غير مرجح كسر المؤشر لمستويات الدعم بهذه المناطق.

وتوقع غريب، أن تنتهي الحركة العرضية بنهاية الأسبوع الجاري، على أن تبدأ حركة صاعدة خلال المدى القصير.

ولفت إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 سيهدأ من وتيرة الصعود خلال جلسة اليوم –الأربعاء- اذ سيدور حول مستوى المقاومة 1900 نقطة.