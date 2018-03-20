جني أرباح يهبط بالبورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

مصطفى طلعت:تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار عمليات جني الأرباح التي بدأها السوق أمس بعد الصعود القوي على مدار الأيام الماضية.وبحلو الساعة 10.30 صباحاً، هبط المؤشر الرئيسي "Egx30" بنحو 0.60% ليصل إلى 17068 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الص

مصطفى طلعت:

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار عمليات جني الأرباح التي بدأها السوق أمس بعد الصعود القوي على مدار الأيام الماضية.

وبحلو الساعة 10.30 صباحاً، هبط المؤشر الرئيسي “Egx30” بنحو 0.60% ليصل إلى 17068 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “Egx70” بشكل طفيف بلغ 0.07% ليسجل 889 نقطة، وامتد الهبوط إلى المؤشر الاوسع نطاقاً “Egx100” بنحو 0.03%.

يذكر أن مؤشرات البورصة قد بددت مكاسبها المحققة خلال النصف الأول من جلسة تداولات، أمس الاثنين، لتنهي التعاملات على هبوط جماعي طفيف وسط اتجاه بيعي للمسثثمرين المصريين والعرب.