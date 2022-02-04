طاقة

جنيه كامل زيادة فى سعر لتر البنزين فى أقل من 12 شهرا

بنزين 80 قفز من 6.25 إلى 7.25 جنيه و "92 " من 7.5 إلى 8.5 جنيه و"95" من 8.5 إلى 9.5 جنيه
نسمة بيومي 10:22 ص, الجمعة, 4 فبراير 22 10:22 ص, الجمعة, 4 فبراير 22

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قفز سعر لتر البنزين فى السوق المصرية بواقع جنيها كاملا فى أقل من عام ،وتحديدا فى الفترة منذ أبريل الماضى وحتى اليوم .

وإرتفعت أسعار البنزين بواقع جنيه فى اللتر الواحد ،على مختلف أنواعه ،على 4 مراحل تدريجيا ،بمقتضى كل مرحلة قفز سعر اللتر بواقع 25 قرشا.

ورغم ان قرار الدكتور مصطفى مدبولى بتطبيق آلية التسعير التلقائي للوقود تم إصداره عام 2019 ،الا أن لجنة تسعير الوقود ظلت تصدر قرارات إنحصرت بين خفض الأسعار أو تثبيتها حتى ابريل 2021 .

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ومنذ أبريل 2021 وحتى اليوم ،وفى أقل من عام أصدرت لجنة تسعير الوقود 4 قرارات متتالية بزيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه فى السوق المحلية.

أول قرار للجنة تسعير الوقود بزيادة الأسعار ، صدر فى أبريل 2021 ، وتضمن زيادة 25 قرشًا فى اللتر الواحد دون المساس بالسولار.

حيث قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية حينها زيادة أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة كالآتى: 6.50 جنيه للتر نوع 80، و7.75 جنيه للتر 92، و8.75 جنيه للتر 95، بزيادة 25 قرشًا لكل صنف. كما قررت تثبيت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر.

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ثم اتخذت اللجنة قرارها الثانى بالزيادة خلال يوليو 2021 ، لترتفع الأسعار 25 قرشًا فى اللتر دون المساس بالمازوت والسولار

.والقرار الثالث بزيادة أسعار البنزين تم الإعلان عنه أكتوبر العام الماضى ، لتصبح 7 جنيها للتر البنزين 80، و8.25 جنيهات للتر البنزين 92، و9.25 جنيهات للتر البنزين 95.

واخيرا القرار الرابع بزيادة الأسعار صباح اليوم الجمعة .

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حيث قررت الحكومة زيادة أسعار البنزين بكافة أنواعه بنسب تتراوح بين 2.7% إلى 3.6% على إختلاف أنواعها.

حيث تم تعديل أسعار بيع البنزين الجديدة بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً كالآتى 7.25 جنيه للتر نوع 80 و 8.50 جنيه للتر لنوع 92 و 9.50 جنيه للتر نوع 95 وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر .

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بقلم نسمة بيومي

تعمل فى جريدة المال منذ عام 2008 ،مسئولة عن تغطية أخبار قطاع البترول والثروة المعدنية،عضو نقابة الصحفيين ،تم ترقيتها الى منصب نائب رئيس قسم الاقتصاد والاسواق عام 2014،تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية .

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