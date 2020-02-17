جنيهان يفصلان سعر الكتكوت عن الدولار.. والحد الأقصى يسجل 13.6 جنيه

ارتفاع أسعار الكتاكيت ليس بالضرورة أن ينعكس على أسعار الدواجن، فالأمر متروك لآليات العرض والطلب في السوق.

استقرت أسعار الكتاكيت -اليوم الإثنين- بين 9 – 13 جنيهًا للأبيض عمر يوم واحد لإنتاج الشركات، وتراجعت أسعار الدواجن اليوم جنيهين في المقابل ليستقر سعرها عند 26 في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 31، وفقًا لعبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف السيد لـ”المال”، أن ارتفاع أسعار الكتاكيت ليس بالضرورة أن ينعكس على أسعار الدواجن، فالأمر متروك لآليات العرض والطلب في السوق.

ورغم أن الكتكوت يشكل 1/8 تكلفة الدجاجة تقريبًا، لكن رئيس شعبة الثروة الداجنة أكد أن الأعلاف تشكل عنصر التكلفة الرئيسي في تكلفة الإنتاج ويبلغ 70% من التكلفة، وتتوزع الـ30% المتبقية من التكلفة علي الأدوية والتدفئة، هذا ما أوضحه رئيس شعبة الثروة الداجنة.

أسعار الكتاكيت في بورصة الشركات

واقترب الحد الأقصي لسعر الكتكوت البالغ 13.6 جنيه -اليوم الإثنين- من سعر الدولار، البالغ سعر تداوله اليوم 15.58 بفارق يقارب جنيهين فقط.

وسجل أعلى سعر للكتكوت وفقًا لمواقع إلكترونية 13.6 جنيه لشركة الوطنية للدواجن، وكان أقل سعر 10.25 لإنتاج شركة العالمية.

“أسعار الكتاكيت ستظل مرتفعة حتى قبل 20 يوم من رمضان، والزيادة التي تشهدها خلال تلك الفترة هي معتادة سنويًا في مثل تلك الفترة من العام لكونها فترة تربية قطعان من الدواجن استعدادًا لزيادة الطلب علي الدواجن قبل حلول رمضان “، وفقًا لنبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن في تصريحاته لـ”المال” أمس.

وعن سعر الكتكوت المستورد، أكد رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن سعره يقترب من 1.5 دولار أي قرابة 23.4 جنيه مصري، لذا فإنه لا يتم استيراده.

وتستحوذ الشركات على قرابة 70% من إنتاج الكتاكيت في السوق المصري، و30% المتبقية هي للمربين في المنازل.

ويبلغ عدد الشركات المنتجة للكتاكيت في السوق المصرية قرابة 70 الف شركة، وفقًا لدوريش.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن قرابة 1.3 مليار طائر سنويًا، ومصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن وتستورد كميات بسيطة من أجزاء الدواجن من الخارج، خاصة من البرازيل.