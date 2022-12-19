جنى الأرباح يواصل الضغط على مؤشرات البورصة.. و«EGX30» يتجه نحو «14500 – 14700» نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى استمرار الضغوط البيعية وعمليات جنى الأرباح على مؤشرات البورصة المصرية فى إطار التحركات التصحيحية .

ورجحوا استمرار هبوط المؤشر الرئيسى EGX30 قرب مستويات 14500 – 14700 نقطة، إلى جانب تراجع EGX70 عند 2800 نقطة .

وهبطت مؤشرات البورصة المصرية جماعيًا بنهاية تعاملات أمس -الأحد- إذ انخفض EGX30 بنسبة %1.97 ليغلق على 14843 نقطة، وتراجع EGX70 بواقع %0.95 ليصل إلى 2836 نقطة، وEGX100، بنحو %1.11 إلى 4167 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 1.98 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى لـ”المقيدة” حوالى 13.49 مليار جنيه، ليسجل 960.01 مليار، مقابل 973.5 مليار الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة بيعية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، بصافى قيمة بلغ 24.9 و 60.3 مليون جنيه على الترتيب، مقابل شراء للمصريين بقيمة 85 مليونًا.

وأشار أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى استمرار الضغوط البيعية على مؤشر EGX30 أمس، والتى ظهرت حول مستوى مقاومة 15300 نقطة، متوقعًا هبوطه على الأجل القريب فى اتجاه دعم 14700 نقطة .

ونوه إلى أن تراجعات المؤشر تظل فى نطاق التصحيح الطبيعي، بعدما حافظ على البقاء أعلى مستوى 14270 نقطة، أما فى حالة كسره لأسفل فإن ذلك سيكون بمثابة أول إشارة سلبية تعزز من استمرار عمليات التصحيح الهابطة.

من جانبه، قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، أن عمليات جنى الأرباح والتصحيح دفعت مؤشرات البورصة للإغلاق بالمنطقة الحمراء .

واستكمل «عيد» أن مؤشر EGX30 فقد أمس نحو 298 نقطة، متأثرًا بعمليات جنى الأرباح على أغلب الأسهم القيادية، خاصة بعد تحقيقها صعودًا قويًا خلال تعاملات الفترة الأخيرة.

وواصل أن اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجنى الأرباح عزز هبوط EGX30، ما دفعه لفقد مستوى الدعم 15000 نقطة .

ورجح «عيد» اتجاه EGX30، لاختبار مستوى الدعم الرئيسى 14500 نقطة على الأجل القريب، وفى حال العودة للأداء الإيجابى مرة أخرى فقد يتجه المؤشر لاستعادة مستويات المقاومة 14850 ثم 15000 نقطة.

وعلى صعيد EGX70، فأشار «عيد» إلى هبوط المؤشر أمس ما يزيد على 27 نقطة، وسط الأداء المتذبذب والسلبى لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن استقراره أعلى الدعم الرئيسى 2800 نقطة ربما يدفعه لاختبار واستعادة المقاومة الرئيسية 2860 نقطة.