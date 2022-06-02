«جنى الأرباح» يعيد البورصة المصرية إلى مسار الهبوط

عاودت مؤشرات البورصة المصرية حركتها الهابطة عقب جلستين متتاليتين من الصعود، بضغط ظهور عمليات جنى أرباح على الأسهم القيادية قُرب مقاومة 10200 نقطة.

توقّع محللون فنيون أن يختبر مؤشر البورصة الرئيسى منطقة الدعم 10050 إلى 10000 نقطة، موضحين أن كسرها لأسفل سيدفع نحو مزيد من الهبوط عند 9800.

وهيمن الهبوط الجماعى على مؤشرات البورصة المصرية بجلسة الأربعاء، وسط توجه بيعى للمتعاملين الأجانب، وتراجع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنسبة 0.65% عند 10084 نقطة،

فيما هبط «EGX70ewi» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.02%، ووصل إلى 1726.5 نقطة، وكذلك «EGX100» الأوسع نطاقًا بحوالى 0.95% إلى 2597 نقطة، ونظيره متساوى الأوزان بنسبة 0.89% مسجلًا 1717.

وسجلت تداولات الأسهم حوالى 653 مليون جنيه، وجرى التداول على حوالى 183 ورقة مالية، صعد من بينها 24، وتراجع 77، وظل 82 على استقرار دون أى تغيرات، وسجل رأس المال السوقى حوالى 661.2 مليار جنيه.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بقيمة 98.7 و16.3 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المتعاملون الأجانب للبيع بنحو 115 مليونًا.

من جانبه قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «نعيم القابضة»، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية «EGX30» قلص مكاسبه خلال الجلسات القليلة الماضية بعد ما كان قد وصل إلى مستوى قريب من مقاومة 10280 نقطة.

ولفت إلى أن مستوى الدعم التالى للمؤشر الرئيسى «EGX30» عند 10050 نقطة، وهو يتداول أعلاه مباشرة خلال الوقت الحالي.

وأضاف النمر أن عدم تمكن المؤشر من التماسك عند مستوى الدعم 10050 نقطة سينذر بمزيد من التراجع نحو 9800.

على جانب آخر، أوضح أنه فى حال تمكن المؤشر الرئيسى من التماسك قُرب المستويات الحالية، سيؤهله ذلك للصعود مرة أخرى نحو 10300 نقطة، ثم 10570 خلال عدة جلسات، وبشكل عام نصح متعاملى البورصة بالانتقائية خلال الوقت الحالي.

قال حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة “إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية”، إن جميع مؤشرات البورصة المصرية تغلق بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات جلسة الأربعاء،

موضحًا أن «الرئيسى» فقَد جزءًا من مكاسبه الصباحية بضغط ظهور عمليات بيع وجنى أرباح بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسى 10200.

وتوقّع أن يتجه المؤشر بهذا الأداء لاختبار مستوى الدعم 10000، موضحًا أنه فى حال ظهور عمليات شراء مكثف وفتح مراكز جديدة بالأسهم القيادية سيتجه المؤشر الرئيسى لاستعادة مقاومة 10200 نقطة.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فأوضح عيد أن استقراره أعلى مستوى الدعم 1700 يدفعه لاختبار مقاومة 1760 نقطة.

وتابع أنه فى حال عدم نجاح المؤشر السبعينى فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم 1700 سيدفعه ذلك للتراجع واختبار مستوى الدعم الثانى 1660 نقطة.