جنى الأرباح يدفع «EGX30» نحو الهبوط فى أولى جلسات البورصة 2022

أنهى «EGX30» تعاملات أمس في البورصة على هبوط %0.33

استهل مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» أولى جلسات العام الجديد، على انخفاض إثر تعرضه لعمليات جنى أرباح وتحركات تصحيحية مع اقترابه من مستوى المقاومة 12000 نقطة.

واعتبر خبراء التحليل الفنى حركات التصحيح الهابطة للمؤشر منطقية، ولن تغير من الرؤية الفنية الإيجابية له والذى بات يحمل مستويات صعودية جديدة لم يصلها من قبل، مدعومة بكسر موجة تحركات عرضية حاصرته قرابة عام ونصف وتمكن من تجاوزها فى آخر جلسات 2021.

وأنهى «EGX30» تعاملات أمس في البورصة على هبوط %0.33 ليغلق على 11909 نقاط، فيما ارتفع «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %1.88 ليسجل 2243 نقطة، وصعد «EGX100» الأوسع نطاقا بـ%1.01 مسجلا 3288 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداول نحو 617.74 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 1.22 مليار، ليغلق على 764.35 مليار، مقابل 765.57 مليار مستوى الإغلاق السابق.

وقال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن «EGX30» تمكن من إنهاء عام 2021 قرب أعلى مستوى سعرى له 11949 نقطة، متجاوزا الأداء العرضى الذى سيطر عليه قرابة عام ونصف مابين مستويات 10000 – 11700 نقطة.

وأضاف أن «EGX30» من الناحية الفنية يحمل مستهدفات صعودية قد تصل إلى 13500 نقطة بشكل مبدئى، بعد تمكنه من كسر المسار العرضى، حتى لو تعرض لعمليات تصحيح خلال يناير الجارى.

وأشار إلى أن أى عمليات تصحيح قد تقع فى مستهل العام الجارى ستكون فرصة لتكوين مراكز جديدة على الأسهم بحسب الحالة الفنية وتدفق السيولة لكل سهم على حدة.

وأكد أن أى عمليات تصحيح على المؤشر من شأنها الانتهاء قرب منطقة -11400 11600 نقطة كمنطقة دعم مهمة، ومن المتوقع ظهور القوى الشرائية قربها خلال يناير الجارى.

وقال محمد عطا مدير التداول بشركة «يونيفرسال» لتداول الأوراق المالية، إن «EGX30» تعرض أمس فى أولى جلسات العام الجديد 2022 لبعض عمليات جنى الأرباح مع اقترابه من حاجز 12000 نقطة.

واعتبر ظهور عمليات جنى الأرباح على المؤشر منطقية بعد موجة الصعود التى سجلها اعتبارا من النصف الثانى لشهر ديسمبر المنقضى.

وأكد أن «EGX30» تمكن خلال صعوده الماضى من تجاوز مستوى المقاومة المهمة 11800 نقطة والثبات والتماسك أعلاها لأكثر من جلسة تداول، مما يؤهله لاستهداف مستويات صعودية جديدة عند 12500 نقطة ، ثم 12800 نقطة على الأجل المتوسط.

على صعيد متصل، أشار «عطا» إلى توجه السيولة خلال تعاملات أمس نحو الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، خاصة مع غياب المؤسسات الأجنبية على خلفية عطلات أعياد الميلاد.

ونوه إلى تمكن «EGX70» من اجتياز مستوى المقاومة المهمة عند 2200 نقطة ، مما قد يدفعه لاستهداف 2400 نقطة.