بورصة وشركات

جنى الأرباح يدفع البورصة نحو الهبوط لحين ظهور القوى الشرائية

شهدت البورصة أمس سيطرة بيعية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب
جهاد سالم 10:38 ص, الأثنين, 10 يناير 22 10:38 ص, الأثنين, 10 يناير 22

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توقع خبراء التحليل الفنى استمرار عمليات جنى الأرباح على مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، ليقترب من مستويات الدعم -11670 11700 نقطة، قبل عودة القوى الشرائية التى تدفعه لإعادة التجربة على مستوى المقاومة 12000 12100- نقطة مجددا.

رجح الخبراء هبوط EGX70 قرب مستوى الدعم -2270 2260 نقطة، حال لم يتمكن من التماسك أعلى مستوى الدعم الحالى 2300 نقطة، وذلك قبل معاودة الصعود نحو 2360 نقطة مجددًا.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 أمس بحوالى %0.54 ليغلق على مستوى 11978 نقطة، وتراجع نظيره للأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 EWI بنحو %0.4 مسجلا 2307 تقطة، كما انخفض الأوسع نطاقا EGX100 EWI بنسبة %0.49 ليصل إلى 3369 نقطة.

وسجلت قيم التداول على الأسهم انخفاضاً ملحوظاً إلى 484.33 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 4.45 مليار جنيه، مسجلاً 772.40 مليار جنيه، مقابل 776.85 مليار مستوى الإغلاق السابق.

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وشهدت البورصة أمس سيطرة بيعية من قبل المستثمرين المصريين والأجانب بصافى 614.3 ألف جنيه، و11.97 مليون على الترتيب، مقابل صافى شراء للعرب بقيمة 12.59 مليون جنيه.

لفت أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إلى تعرض EGX30 لعمليات جنى أرباح مع اقترابه من مستهدف قصير الأجل بمستوى 12100 نقطة نهاية الأسبوع الماضى.

 وأوضح جمال الدين أن عمليات جنى الأرباح على المؤشر والأسهم المكونة له استمرت بداية الأسبوع الجاري لينهى تعاملات الأمس على انخفاض، متوقعًا مواصلة EGX30 الهبوط قرب مستويات 11750 إلى 11700 نقطة، قبل معاودة الصعود.

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وأشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إلى إغلاق EGX30 الرئيسى أمس فاقدا نحو 65 نقطة، مشيرًا إلى أن هبوطه قد يستمر قرب مستوى الدعم 11800 نقطة على الأجل القريب، وحال كسره لأسفل فإنه سيستكمل التراجع فى اتجاه الدعم الرئيسى 11670 نقطة.

ولفت نبيل إلى أن EGX30 يستهدف مستوى المقاومة 12070 إلى 12100 نقطة، ومن ثم فإن المؤشر مرشح للدخول فى حركة عرضية لحين إعلان الشركات المقيدة لنتائج أعمالها ما قد يدعم ظهور قوى شرائية تؤهله لاختراق 12100 نقطة، واستهداف مستويات جديدة.

وعلى صعيد EGX70، توقع نبيل ظهور القوى الشرائية على الأسهم المكونة للمؤشر بالقرب من مستوى الدعم 2280 إلى 2270 نقطة، ليعاود استهداف مستوى المقاومة 2345 نقطة.

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وأشار حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة إنترناشونال لتداول الأوراق المالية، إلى استمرار عمليات جني الأرباح خلال تعاملات أمس، مما دفع EGX30 للإغلاق في المنطقة الحمراء، وسط تحركات متذبذبة لأغلب الأسهم القيادية تزامنًا مع انخفاض أحجام وقيم التداول ما دون النصف مليار.

وتوقع عيد استمرار هبوط EGX30 قرب مستوى الدعم الرئيسى 11850 نقطة، وفى حال تمكنه من الارتداد بالقرب من مستوى الدعم قد يعيد التجربة على المقاومة 12000 نقطة.

ولفت عيد إلى نجاح EGX70 فى الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2300 نقطة، رغم هبوطه أمس بنحو 9 نقاط، ما قد يؤهله اختبار مستوى المقاومة 2360 نقطة، وفى حال استكمال الهبوط اليوم لما دون مستوى الدعم فإنه من المرجح أن يقترب من مستوى الدعم الثانى 2260 نقطة.

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بقلم جهاد سالم

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