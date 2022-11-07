«جنى الأرباح» يدفع البورصة لهبوط مؤقت وسط مبيعات مصرية

توقع خبراء التحليل الفنى تجاوز البورصة مرحلة جنى الأرباح التى ظهرت على مؤشرها الرئيسى EGX30، خلال الجلسات المقبلة، وذلك عقب ضغط بيعى من المتعاملين المصريين.

وأضافوا أن جنى الأرباح يظل فى نطاق طبيعى خاصة بعد الصعود القوى لـEGX30 على مدار 14 جلسة متتالية، مشيرين إلى أنه كلما تمكن المؤشر من البقاء أعلى 11070 – 11100 نقطة، قد يدفعه ذلك للارتداد مستهدفا مستويات قد تصل إلى 11600 نقطة.

ولفت الخبراء إلى أنه فى حال لم يتمكن المؤشر من الحفاظ على مستوى الدعم، فإنه قد يتعرض لعمليات تصحيحية هابطة قد تنتهى به عند 10800 إلى 10600 نقطة.

واستكملوا أنه مع احتمالات الهبوط يظل المؤشر يحمل فرصا لمواصلة مستهدفاته الصاعدة، مشيرين إلى أن أى تراجع يمثل فرصة للشراء.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الأحد على تباين، إذ هبط الرئيسى EGX30 بنحو %0.74 ليغلق عند مستوى 11179 نقطة.

فيما ارتفع EGX70 بنحو %0.29 مسجلا 2219 نقطة، ووصل المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 لمستوى 2219.6 نقطة مرتفعا %0.29.

وبلغ إجمالى قيم التداول 702.55 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 5 مليارات، ليسجل 758 مليار جنيه، مقابل 763 مليارا أمس الأول.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين العرب والأجانب، بصافى قيمة بلغت 3.41 مليون جنيه، و4.07 مليون على الترتيب، مقابل صافى بيع للمصريين بقيمة 7.49 مليون جنيه.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن التحركات العرضية سيطرت على غالبية الأسهم القيادية خلال تعاملات أمس.

ولفت جمال الدين، إلى تميز أداء سهم «جى بى أوتو»، والذى لا تزال أمامه مستهدفات صعودية، عقب ارتفاعه أمس %5.5 عند 4.20 جنيه.

وقال إن EGX30 تمكن خلال الفترة الماضية من الارتفاع نحو %16 على مدار 14 جلسة متتالية ودعمه فى الصعود القوى قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه.

وأوضح أن EGX30 تمكن خلال فترة الصعود الأخيرة من تحقيق مستهدفه عند 11450 نقطة، والتى ظهرت حولها عمليات جنى الأرباح.

وأشار جمال الدين إلى أن عمليات جنى الأرباح تظل فى نطاقها الطبيعى طالما تمكن المؤشر من الحفاظ على مستوى 11070 نقطة، حيث سيمكنه ذلك من الارتداد لأعلى مستهدفا 11450، ثم 11600.

وأكد أن أول إشارة سلبية تتمثل فى كسر مستوى 11070 نقطة، ما قد يفتح الباب لعمليات تصحيح هابطة قد تصل بـEGX30 لقرب 10800-10600 نقطة، كمناطق دعم وارد الارتداد حولها.

وقال جمال الدين إن EGX30 بشكل عام تحول للمسار الصاعد على المديين القصير والمتوسط، ومن ثم فإن أى هبوط قد يواجهه سيعد حالة مؤقتة، وستكون بمثابة فرصة للشراء فى ظل استهداف مستويات 12000 نقطة على الأجل المتوسط.

من جانبه، لفت محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى تباين أداء مؤشرات البورصة أمس، وسط تراجع ملحوظ لحجم السيولة والتى اقتربت من مستويات 700 مليون جنيه، مقابل متوسطات بنحو 1.5 مليار الأيام الماضية.

وأشار عطا إلى أن EGX30 استهل تعاملات أمس على تراجع حاول الارتداد منه مستهدفا تجاوز 11200 نقطة، لكنه لم يتمكن من ذلك، وسط ضغوط بيعية على الأسهم القيادية.

واستكمل أن أداء مؤشر EGX70 على النقيض اتسم بالإيجابية، مرجحا ارتداد نظيره EGX30 على الأجل القريب من مستوى الدعم 11100 نقطة مستهدفا المقاومة 11200 نقطة، والتى يفتح اجتيازها الباب لاستهداف مستويات 11500 نقطة.

كما توقع عطا استهداف مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة مستوى 2250 نقطة على الأجل القريب.