جنون الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 13-7-2022

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 13- 7- 2022، وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلي 7 جنيهات، والبصل 3 جنيهات، والبطاطس 7 جنيهات والفلفل الألوان 15 جنيها، والخيار 12 جنيها، والباذنجان الرومي 8 جنيهات في سوق التجزئة مع استمرار إجازة عيد الأضحى.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيها إلي 95 جنيها، والفلفل البلدي 4 جنيهات، والليمون 25 جنيها، والكوسة 10 جنيهات، والخيار 6 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

ألمح التجار إلي أن سعر البطاطا 5 جنيهات، البقدونس، الكسبرة الشبت، الجرجير 50 قرشا للربطة، الفاصوليا 16 جنيها، والفلفل الألوان 15 جنيها، والباذنجان الأبيض،الملون أو العروس 4 جنيهات إلى 6 جنيهات.

أسعار الخضروات

وكشف التجار أن سعر الفلفل الأحمر الشطة 20 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكوسة 20 جنيها، البطاطس 8 جنيهات، والقرنبيط 6 جنيهات، والكرنب 8 جنيهات للواحدة، ورق العنب 25 جنيها.

ولفت التجار إلي أن سعر الباذنجان الأسود العروس 6 جنيهات، والجزر 5 جنيهات، والكابوتشا 4 جنيهات للواحدة، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والليمون 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، والبامية من 20 جنيها إلى 25 جنيها ، والباذنجان الرومي 7 جنيهات .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر العنب الأسود 17 جنيها، والعنب الأخضر 13 جنيها، والعنب الأحمر 15 جنيها، والمشمش 12 جنيها، الموز البلدي من 6.5 جنيه إلى 15 جنيها، والموز المستورد 20 جنيها .

وقال التجار إن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 12 جنيها إلى 30 جنيها، والتفاح الأحمر 15 جنيها، والتفاح البلدي 6.5 جنيه إلى 12 جنيها، والكاكا 15 جنيها، الكيوي 35 جنيها، والأفوكادو 30 جنيها، والخوخ 8 جنيهات إلى 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 15 جنيها، والبرقوق 20 جنيها، والكمثرى 40 جنيها، والتفاح الفرنساوي 35 جنيها.

وأشار التجار إلي أن سعر العنب الأسود البلدي 15 جنيها، عنب أسود مستورد 15 جنيها، والعنب الكرمسون بـ10 جنيهات، الكنتالوب 5 جنيهات، والشمام 3.5 جنيه، والبطيخ من 20 جنيها إلى 40 جنيها للواحدة حسب الوزن.

وذكر التجار أن سعر البرتقال أبو سرة 10 جنيهات والبرتقال البلدي 5 جنيهات، والبرتقال الصيفي 7 جنيهات.