جنون الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 5-6-2023

شهدت أسعار أسعار الخضروات والفاكهة تباينا اليوم الإثنين 5-6-2023 وتراوحت الطماطم بين 4.5 إلى 5 جنيهات والبصل 15 جنيها والكوسة 20 جنيها والخيار 16 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والجزر 8 والباذنجان الرومي والأبيض 10 جنيهات والفلفل الألوان 20 جنيها والعنب 25 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وكشف التجار أن قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 60 جنيها إلى 80 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 10 جنيهات والكوسة 10 جنيهات والخيار 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات.

وقال التجار إن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 12 جنيها للكيلو والبطاطس 8 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة والبسلة 20 جنيها والفاصوليا 18 جنيها.

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 12جنيها، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 6.5 جنيه والخيار الصوب 16جنيها.

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 15 جنيها والبصل المقور 12 جنيها والبصل الذهبي 14 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 18 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها والكوسة 8 إلى 20 جنيها ورق العنب 25 جنيها والفلفل البلدي 12 جنيها.

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 10 جنيهات والليمون 20 جنيها والثوم 40 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلى أن سعر المشمش و البرقوق البلدي 20 جنيها إلى 25 جنيها والعنب الاحمر والأخضر 25 جنيها والبرتقال 10 جنيهات والجوافة 20 جنيها والموز 8.5 جنيه إلى 12.5جنيه والعنب الأسود المستورد 50 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيها والتفاح الأحمر 30 جنيها إلى 40 جنيها والتفاح الأخضر 50 جنيه والتفاح البلدي 15 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 50 جنيها والأفوكادو 120 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها والخوخ البلدي 15 جنيها والفراولة 15 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأكد التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 50 جنيها إلى 80 جنيها والبرقوق الأسود 40 جنيها.

وأشار التجار إلى أن سعر المانجو تراوح من 20 جنيها إلى 40 جنيها الكنتالوب 12 جنيها والشمام 12 جنيها والبطيخ 25 جنيها للواحدة.

وأكد التجار أن البرتقال البلدي 10 جنيهات والبرتقال الصيفي 10 جنيهات.