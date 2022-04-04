قفزت أسعار الطماطم في الأسواق الشعبية والمحلات وتراوح الكيلو للمستهلك اليوم بين 12 جنيه إلى 15جنيها بدلا من 10جنيهات اول أمس .

وأكد عدد من التجار أن متوسط سعر العداية ذات الـ20 كيلو تراوح بسوق العبور لتجارة الجملة بين 170إلي 200جنيها مقارنة بـ 150جنيها بزيادة 55% ،بعد تراجع جزئي في المعروض يقابلها سحب كميات كبيرة مع قرب حلول شهر رمضان الذي يشهد تذبذب يومي .

يذكر أن السوق شهدت استقرار سعر القفص خلال الشهور الماضية ما بين 60إلي 80 جنيها وتتراوح الزيادة حاليا بين 50% إلى 70%.

وأكد أبو أمير تاجر جملة بسوق العبور أن أسعار الطماطم في الأسواق مرتفعة حاليا ويسجل الكيلو عالي الجودة 15جنيها مقابل 12 جنيها أمس .

وأوضح أبو أمير أن أسعار الطماطم من المتوقع أن تظل فوق معدلاتها حتي أوائل مايو ،مشيرا الي أن هناك عمليات جني جديدة في مناطق الفيوم والمنيا وبني سويف حاليا والشرقية .

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع مع وصول سعر الكيلو إلى 15جنيها .

وقال أبو أمير أن أسعار الشطة أو الفلفل الاخضر قفز بسوق العبور اليوم إلى 25 جنيها وللمستهلك 35جنيها بسبب ندرة المنتج .

وتحتل مصر المرتبة الخامسة بين دول العالم في إنتاج الطماطم بطاقة 6 ملايين طن تزرع على 3 مواسم، ويتم تصدير 3% من الإنتاج وذلك وفق تقرير رسمي لوزارة الزراعة.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن السوق شهدت ارتفاعا ملحوظا في اسعار الطماطم التي قفزت بنحو 50 جنيها في العداية .

وأضاف عبد الرحمن أن هناك ارتفاع في أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار العمالة الزراعية حيث وصلت تكلفة الفدان الواحد إلى 100ألف جنيه وينتج 25 طن فقط .

وأكد أن سعر تكلفة إنتاج الكيلو في المزرعة 4 جنيهات من شتلات واسمدة وخلافه يضاف إليه تكلفة الجمع والنقل ومكسب المزارعين وتاجر الجملة والتجزئة .

وأوضح نقيب الفلاحين أنه بالإضافة إلى أن محصول الطماطم يعد من المحاصيل الموسمية التي يقل فيها المعروض في بعض الفترات فضلا عن تزامن ذلك مع شهر رمضان المبارك.

وأضاف عبد الرحمن أن هناك جشع من بعض تجار الطماطم ويتطلب ذلك تشديد الرقابة على الأسواق، فضلا عن تقليل عدد الوسطاء الذين يستفيدون من بيع المحصول عبر أكثر من حلقة، لافتا إلى أنه على سبيل المثال زاد سعر شيكارة الأسمدة من 100 جنيه إلى 450 جنيها، وذلك نتيجة جشع بعض التجار وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي استغلها بعض التجار الجشعين للاستفادة منها في رفع سعر بعض المنتجات الزراعية.

ويشير نقيب الفلاحين أن السبب في ارتفاع سعر الطماطم أننا حاليا في نهاية العروة الشتوية وبداية العروة الصيفية، وهناك قلة من المعروض من الطماطم مع زيادة الطلب على المحصول نتيجة رغبة البعض في تخزينها وصناعة الصلصة منها وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعارها.