جنون الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء31-8-2021

قفزت اسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الثلاثاء 31-8-2020 ،وتراوحت الطماطم بين 8إلي 15جنيها مقابل 7.5جنيها امس، وارتفعت الجوافة إلى ما بين 12.5إلي 20جنيها والتفاح بأنواعه إلى 30جنيها والبرتقال البلدي 12جنيها والكمثرى 20 والرمان 10جنيهات ،والباذنجان 4إلي7جنيهات ،لدي باعة التجزئة .

ولفت التجار إلى أن سعر الملوخية تراوح بين 7جنيهات ،والبامية بين 15جنيها ،والفلفل الالوان 20جنيها ،و القثاء 2.5إلي 8جنيهات ،و الخيار البلدي6.5 جنيه، الخيار الصوب 8 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن الفلفل الاحمر الحامي 10جنيهات ،و الكوسة 10إلي 12جنيها، والفلفل الألوان من 18إلي 22جنيها،الفاصوليا 40جنيها ،والبطاطس من 6 إلى 9جنيهات، والفلفل الرومي 4جنيهات إلى 8 جنيهات ،والكرنب من 6 إلى 8جنيهات للواحدة.

وافاد التجار أن سعر الفلفل الحامي 8إلي 11جنيهات للكيلو ، والباذنجان العروس 4جنيهات إلى 6.5 جنيه ، والجزر 8جنيهات، والكابوتشا 6 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 40جنيها، والبامية 10إلي 15جنيها للكيلو، والملوخية 7جنيهات للكيلو ،والليمون بين 5إلي 10جنيهات للكيلو.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأضاف التجار أن الجوافة تراوحت بين 12.5إلي 20جنيها ،والموز البلدي من10 جنيهات إلى 15جنيها ،والبلح البرحي 30إلي 35جنيها،والتفاح البلدي من 20إلي 25جنيها،والتفاح الأخضر المستورد 30جنيهًا.

والمح التجار أن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 10جنيهات ،و التفاح الاصفر سجل30جنيها،والبرقوق المستورد 25جنيها والبرقوق البلدي 22جنيها ،والتفاح الفرنساوي من 35 إلى 40 جنيها، والتفاح الأصفر من 25 إلى 30 جنيها، والموز المستورد 25 جنيها.

و اشار التجار إلى أن سعر العنب الاسود 15جنيها ،والعنب البلدي 15جنيها ، والعنب الاحمر 20جنيها،التين من 15إلي20جنيها ، الكنتالوب أو الشمام 10جنيهات للكيلو .

ونوه التجار إلى أن سعر المانجو نعومي أو الزبدية أو السكري من 20إلي 25جنيها لكل كيلو ،والمانجو الفونسو 35جنيها للكيلو والمانجو دبشة ب20جنيها ،والكمثرى من 15إلي 20جنيها، والخوخ من 30إلي 35جنيها،والبرتقال البلدي 10جنيهات ،والبطيخ 20جنيها للواحدة .