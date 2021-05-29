جنون الخيار .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت بسوق العبور 29-5-2021

ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 29-5-2021 في سوق العبور لتجارة الجملة، وتراوح قفص الطماطم من 30 إلى 50 جنيها للقفص 20 كيلوجراما مقابل 30 أمس والخيار 4 جنيهات بدلا من 3 ، والبامية من 10 جنيهات والكوسة 3 جنيهات إلى 4 والبصل جنيهين إلى 2 ونصف.

وأكد التجار أن سعر الطماطم من جنيه واحد إلى 2 ونصف ، في سوق العبور، الباذنجان الرومي تراوح من 80 قرشا إلي 200 قرش للكيلو في سوق الجملة، والرومي عالي الجودة 2.5 جنيه.

وأوضح التجار أن سعر البصل المقور سجل جنيها واحدا للكيلو والليمون تراوح 11 إلي 20 جنيها ، والبطاطس تراوحت من 200 قرش إلى 350 قرشا، ورق العنب من 6 إلي 8 جنيهات.

أسعار الخضروات

ونوه التجار إلى أن الثوم الأحمر تراوح من 20 إلي 23 جنيها، والفلفل الرومي تراوح من 350 قرشا إلى 400 قرشا، والفلفل الرومي الجديد 450 قرشا ، والفلفل الحامي، من 300 قرش إلى 350 قرشا.

وأشار التجار إلى أن سعر الثوم الأبيض سجل من 15 إلي 18 جنيها ، والباذنجان الأسود “العروس”400 قرش إلى 450 قرشا ، والباذنجان الأبيض من 400 قرش إلى 500 قرش ، والباذنجان “الملون” 400 قرش إلى 550 قرشا ، والليمون” أضاليا ” من 2 إلى 3 جنيهات.

وكشف التجار أن البسلة سجلت 4إلي 4.5 جنيه، والفاصوليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، والجزر “بعرشه” 175 قرشا إلى 200 قرش للكيلو ، والجزر” بدون عرش” من 3 جنيهات، البصل الأصفر 200 قرش إلى 250 قرشا، والبصل الأحمر 2.5 جنيه.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار بأن سعر الفلفل الحامي تراوح من 3 جنيهات إلى 3.5 جنيه، والشطة البلدي تراوحت من 300 إلي 350 قرشا للكيلو ، الفلفل الرومي البلدي الجديد 4 إلي 4.5 جنيه، والقلقاس من 4 إلي 4.5 جنيه، البطاطا الحلوة تراوحت من 2.5 إلي 3.5 جنيه، والفلفل الالوان من 15 إلي 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر البطيخ تراوح من 10 إلي 15 جنيها للواحدة، والجوافة 12 جنيها ، والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 19 جنيها والموز 7.5 جنيه إلى 8، والفراولة 4.5 جنيه.

وأفاد التجار بأن الكنتالوب سجل في سوق العبور6.5 والعنب 10/15 والمشمش 12 جنيها للكيلو والخوخ من 11 إلي 16 والبطيخ من 16 إلي 20 جنيها للواحدة.