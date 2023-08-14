جنون الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 14-8-2023

قفزت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأثنين 14-8-2023 وتأرجحت الطماطم بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها والخيار 16 و18 جنيها والكوسة 16 جنيها والفلفل 14 جنيها والباذنجان العروس 10 جنيهات والفلفل الحامي 14 جنيها والبطاطس 14 جنيها والبامية 30 جنيها بسوق التجزئة طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأوضح التجار أن عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 190 جنيها إلي 210 جنيهات والفلفل الحامي 7 جنيهات والليمون 20 جنيها والكوسة 7 جنيهات والخيار 9 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات .

وأفاد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 5 جنيهات والبروكلي 8 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والسبانخ والملوخية 15 جنيها للكيلو .

ونوه التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت نصف جنيه والجرجير جنيه ونصف للحزمة و الفاصوليا 30 جنيها والبامية 25 جنيها .

أسعار الخضروات

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات ، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والخيار البلدي 16 جنيها والخيار الصوب 18 جنيها والباذنجان الرومي 10 جنيهات والثوم 30 جنيها .

وأفاد التجار أن سعر البصل الأصفر 20 جنيها والبصل الأحمر 20 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 16 جنيها والفلفل الرومي 14 جنيها والكوسة 16 جنيها و ورق العنب 50 جنيها والفلفل البلدي 14 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات والجزر 15 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 40 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الشمام تراوح من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 20 جنيها إلي 45 جنيها و العنب الأحمر 20 جنيها و العنب البناتي 20 جنيها و البرتقال 20 جنيها والجوافة 15 جنيها والموز 17.5 جنيه و 20 جنيها والعنب الأسود 30 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 60 جنيها والتفاح الأحمر 60 جنيها والتفاح الأخضر 70 جنيها والتفاح البلدي 35 جنيها والكمثرى 30 جنيها والكيوي 60 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ البلدي 25 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 50 جنيها إلي 80 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 12 جنيها.

أسعار الخضروات والفواكه

وأضاف التجار أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 15 جنيها إلى 80 جنيها والمشمش 25 جنيها إلى 30 جنيها والبطيخ 40 جنيها للواحدة في المتوسط .

وذكر التجار أن البرتقال البلدي 20 جنيها والبرتقال الصيفي 20 جنيها والتين 70 جنيها والمانجو السكري والزبدية 30 جنيها.