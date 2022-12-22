جنون التفاح المستورد.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 22-12-2022

واصلت أسعار الخضراوات والفاكهة التفاوت، اليوم الخميس 22- 12- 2022، وقفز سعر التفاح المستورد إلى 92 جنيهًا للأصناف الفرنسية الخضراء، وتراوح سعر الطماطم، والجزر، والخيار بين 6.5 جنيه إلى 12 جنيهًا، والفلفل 12 جنيهًا إلى 17 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 12 جنيهًا بسوق التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وذكر التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيهًا إلى 130 جنيهًا، والفلفل الحامي 6 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والخيار 3.5 جنيه، والباذنجان 3 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات.

وأوضح التجار أن سعر الكابوتشا تراوح بين 250 قرشًا إلى 5 جنيهات للواحدة، والبروكلي 5 جنيهات، والقرنبيط 5 إلى 7 جنيهات، والكرنب الأحمر، والأبيض 5 جنيهات، والسبانخ 12 جنيهًا للكيلو، والكرنب 15 جنيهًا.

أسعار الخضراوات اليوم

وأشار التجار إلى أن سعر البطاطا 6.5 جنيه، والبقدونس، الكسبرة، الشبت/ الجرجير جنيه، والبسلة 14 جنيهًا، والفاصوليا 12 جنيهًا، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والباذنجان الأبيض 8 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والخيار الصوب 8 جنيهات.

ونوه التجار بأن سعر البصل الأحمر 10 جنيهات، والبصل الأصفر 10 جنيهات، والفلفل الأحمر أو الشطة 15 جنيهًا، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 12 جنيهًا، والكوسة 10 إلى 12 جنيهًا، والبطاطس 6.5 جنيه إلى 10جنيهات، والقلقاس 6.5 جنيه، ورق العنب 60 جنيهًا.

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 6.5 جنيه، والملوخية جنيهان ونصف الجنيه، والليمون 14 جنيهًا، والثوم 20 جنيهًا.

وأفاد التجار بأن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، والجوافة 10 إلى 12 جنيهًا، والرمان 15 جنيهًا، والموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه، والموز المستورد 20 جنيهًا، والعنب البلدي 12.5 جنيه، والعنب الكرمسون 20 جنيهًا.

وألمح التجار إلى أن سعر التفاح الأصفر 25 جنيهًا، والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيهًا إلى 35 جنيهًا، والكاكا 15 جنيهًا، والكيوي 35 جنيهًا، والأفوكادو 80 جنيهًا، والخوخ المستورد 25 جنيهًا، والكمثرى 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 20 جنيهًا إلى 92 جنيهًا، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيهًا، والبرقوق الأسود 30 إلى 35 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر المانجو الكيت/ الكنت تراوح من 35 جنيهًا إلى 45 جنيهًا، والكنتالوب 6 جنيهات إلى 8 جنيهات، والشمام 6 جنيهات، والبطيخ 40 جنيهًا للواحدة.

وأكد التجار أن سعر التين الأبيض 15 إلى 20 جنيهًا، والتين البرشومي الأسود 15 جنيهًا، والبرتقال أبو سرة 6.5 جنيه إلى 8 جنيهات، والبرتقال البلدي 6.5 جنيه، والبرتقال الصيفي 5 جنيهات، واليوسفي 10 جنيهات.