جنون البرقوق.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت في مصر 15-5-2021

واصلت أسعار الفاكهة الصعود، وانخفاض الخضروات اليوم السبت 15-5-2021 الموافق ثالث أيام عيد الفطر في سوق العبور وأسواق التجزئة بسبب زيادة السحب وتوقف الجمع، وأبرز الأصناف التي قفزت أسعارها هي البرقوق والعنب حيث سجل الأول 60 جنيهًا والثاني 50 جنيها في التجزئة.

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم تراوح في سوق العبور من 20 إلي 35 جنيها، والكوسة من جنيهين ونصف إلى 3 جنيهات، والخيار 4 إلى 5 جنيهات، وتراوح الباذنجان الرومي من 100 قرشا إلي 150 قرشا للكيلو في سوق الجملة.

أسعار الخضروات

كشف التجار أن سعر البصل المقور سجل 120 قرشا إلى 150، والليمون تراوح من 21 إلى 25 جنيهًا، وكيلو الطماطم من 120 قرشا إلى 250 والبطاطس من 200 قرش إلى 350 قرشا، وورق العنب من 5 إلى 7 جنيهات، والبامية 7 جنيهات إلى 20.

وأوضح التجار أن الثوم الأحمر استقر بين 17 إلى 19 جنيهًا، والفلفل الرومي تراوح من 200 قرش إلى 300 قرش، والفلفل الرومي الجديد 4 جنيهات، والفلفل الحامي من 100 قرش إلى 200 قرش.

أسعار الخضروات في سوق العبور

ونوه التجار بأن سعر الثوم الأبيض في سوق الجملة تراوح من 7 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الأسود “العروس” 150 قرشًا، والباذنجان الأبيض تراوح من 250 قرشا إلى 3 جنيهات، والباذنجان “الملون” 150 قرشا، والليمون ” اضاليا ” من 2 إلى 3 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن البسلة تراوحت بين 4 إلى 5 جنيهات، والفاصوليا 3 جنيهات إلى 7 جنيهات، والجزر “بعرشه” 90 قرشا إلى 150 قرشا للكيلو، والجزر “دون عرش” جنيهين ونصف، والبصل من 200 قرش إلى 250 قرشا، والبصل الأحمر 3 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وقال التجار إن سعر الفلفل الحامي العريض سجل 250 قرشًا، والشطة البلدي 150 قرشًا للكيلو، والفلفل الرومي البلدي الجديد 2.5 إلى 3.5 جنيه، والقلقاس من 4 إلي 4.5 جنيه.

وكشف التجار أن سعر البطاطا تراوح من 2.5 إلى 3.5 جنيه، والفلفل الألوان من 15 إلي 19 جنيهًا والبطيخ من 10 إلى 20 جنيها للواحدة، والجوافة 12 جنيها، والكنتالوب 7.5 إلى 8 جنيهات، والتفاح المستورد الأحمر والأخضر 20 جنيهًا والموز 7.5جنيه إلى 8، والفراولة 4.5 جنيه.