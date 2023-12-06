جنون أسعار البصل والكيلو يسجل 35 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 6-12-2023

عاودت أسعار الخضروات والفاكهة الصعود اليوم الأربعاء 6-12-2023، لتتراوح الطماطم بين 8 و10 جنيهات، والبطاطس الجديدة 25 جنيها، والخيار الصوب 18 جنيها، والفاصوليا والكوسة 12 جنيها، والبصل القديم 35 جنيها بدلا من 32، والباذنجان الرومي 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، طبقا لعدد من التجار.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 و160 جنيها والفلفل الحامي 6 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 9 جنيهات والخيار 7 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

وأضاف التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة والخس جنيه ونصف والبروكلي 30 جنيها والكرنب الأحمر والأبيض 20 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه والجرجير جنيه للحزمة و الفاصوليا 12 جنيها والبامية 35 و البسلة 30 جنيها .

وألمح التجار إلي أن سعر البطاطا الحلوة 10 جنيهات و الباذنجان العروس 8 جنيهات،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان المخدد 12 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر البصل تراوح بين 20 جنيها و 34 جنيها والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها وورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 12 جنيها والليمون 8 جنيهات إلي 10 جنيهات والكوسة 16 جنيها.

وأكد التجار أن سعر الشمام من 15جنيها و البرقوق 50 جنيها و العنب الاحمر 35 جنيها والعنب البلدي 20 جنيها والبرتقال ابو سره 10 جنيهات بدلا من 12والجوافة 15 جنيها والموز 15 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيها و180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والأفوكادو 180 جنيها والخوخ 50 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وألمح التجار إلى أن سعر الكاكا 20 جنيها والتفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10 جنيهات إلى 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وذكر التجار إن سعر المانجو نعومي 40 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12.5 جنيه و15 جنيها.

وأفاد التجار أن البرتقال أبوسرة 15 جنيها والتين البرشومي 15و25 جنيها والمانجو السكري والزبدية 35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 30 جنيها والقشة 80 جنيها.