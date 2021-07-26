لايف

جنوب شرق آسيا تتحول إلى مركز عالمي للفيروس

سجلت ماليزيا أعلى معدلات الإصابة في منطقة جنوب شرق آسيا
أيمن عزام 12:58 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21 12:58 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أوردت تايلاند إصابات قياسية من فيروس كورونا الأثنين، وتحولت منطقة جنوب شرق آسيا إلى مركز عالمي للفيروس ، وصعدت إصابات كوفيد-19 في ماليزيا إلى أكثر من المليون حالة.

مركز عالمي للفيروس

وواصلت الإصابات الجديدة في تايلاند ذات ال66 مليون نسمة تسجيل قمة قياسية جديدة لليوم الثاني على التوالي عند 15,376 حالة جديدة.

وسجلت ماليزيا أعلى معدلات الإصابة في منطقة جنوب شرق آسيا بالنسبة لتعدادها السكاني، إذ تخطت المليون الأحد بعد تسجيل 17,045 إصابة، وذلك على الرغم من تطبيق الإغلاقات منذ يونيو الماضي.

اقرأ أيضا  الأسهم الأمريكية تصعد الأثنين إلى قمم قياسية جديدة

وتحملت  المستشفيات والأطقم الطبية في ماليزيا، مثلها في هذا مثل العديد من أجزاء منطقة جنوب شرق آسيا، الأزمات الناجمة عن الجائحة مثل نقص الأسرة وأجهزة التنفس الطبيعي والأكجسين.

وتظاهر الآلاف من الأطباء المتعاقدين في ماليزيا الأثنين، لكنهم تعهدوا بعدم تضرر المرضى جراء الاحتجاج.

وفرضت تايلاند الأسبوع الماضي إغلاقات أكثر صرامة في العاصمة بانكوك و12 مقاطعة عالية المخاطر وعلقت الرحلات المحلية ووسعت من المناطق الخاضعة لحظر التجوال.

اقرأ أيضا  «التعليم» تضبط 20 حالة غش إلكتروني بامتحان الفيزياء للثانوية العامة 2021

وتعرضت الحكومة لانتقادات عامة بخصوص وتيرة توزيع اللقاحات، مع حصول نسبة 5.6% من السكان على التطعيم الكامل.

تعد اندونيسيا صاحبة أكبر تعداد سكاني في منطقة جنوب شرق آسيا عند أكثر من 270 مليون نسمة، وسجلت كذلك أكبر عدد من الإصابات عند أكبر من 3.1 مليون حالة و 83 ألف وفاة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 27-7-2021 فى مصر

عصام عميرة 2:01 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 27-7-2021 في مصر.. شديد الحرارة واعتدال بالبحرين

دعاء محمود 12:07 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

«التعليم» تعلن خطوات التقدم لمدارس المتفوقين «STEM»

جهاد سالم 9:49 م, الأثنين, 26 يوليو 21

وزير التعليم يعتمد نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع 2021

جهاد سالم 9:16 م, الأثنين, 26 يوليو 21

ضبط فتاة «الهوهوز» ومساعدها بتهمة نشر فيديوهات منافية للآداب

أماني عوض 8:05 م, الأثنين, 26 يوليو 21

ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل أموال في الدقهلية بتعاملات 20 مليون جنيه

أماني عوض 6:30 م, الأثنين, 26 يوليو 21