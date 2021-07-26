جنوب شرق آسيا تتحول إلى مركز عالمي للفيروس

أوردت تايلاند إصابات قياسية من فيروس كورونا الأثنين، وتحولت منطقة جنوب شرق آسيا إلى مركز عالمي للفيروس ، وصعدت إصابات كوفيد-19 في ماليزيا إلى أكثر من المليون حالة.

مركز عالمي للفيروس

وواصلت الإصابات الجديدة في تايلاند ذات ال66 مليون نسمة تسجيل قمة قياسية جديدة لليوم الثاني على التوالي عند 15,376 حالة جديدة.

وسجلت ماليزيا أعلى معدلات الإصابة في منطقة جنوب شرق آسيا بالنسبة لتعدادها السكاني، إذ تخطت المليون الأحد بعد تسجيل 17,045 إصابة، وذلك على الرغم من تطبيق الإغلاقات منذ يونيو الماضي.

وتحملت المستشفيات والأطقم الطبية في ماليزيا، مثلها في هذا مثل العديد من أجزاء منطقة جنوب شرق آسيا، الأزمات الناجمة عن الجائحة مثل نقص الأسرة وأجهزة التنفس الطبيعي والأكجسين.

وتظاهر الآلاف من الأطباء المتعاقدين في ماليزيا الأثنين، لكنهم تعهدوا بعدم تضرر المرضى جراء الاحتجاج.

وفرضت تايلاند الأسبوع الماضي إغلاقات أكثر صرامة في العاصمة بانكوك و12 مقاطعة عالية المخاطر وعلقت الرحلات المحلية ووسعت من المناطق الخاضعة لحظر التجوال.

وتعرضت الحكومة لانتقادات عامة بخصوص وتيرة توزيع اللقاحات، مع حصول نسبة 5.6% من السكان على التطعيم الكامل.

تعد اندونيسيا صاحبة أكبر تعداد سكاني في منطقة جنوب شرق آسيا عند أكثر من 270 مليون نسمة، وسجلت كذلك أكبر عدد من الإصابات عند أكبر من 3.1 مليون حالة و 83 ألف وفاة.