جنوب سيناء تفتتح مشروع استخراج مياه الآبار عن طريق الطاقة الشمسية

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مشروع استخراج المياه باستخدام الطاقة الشمسية والذي تنفذه شنايدر إلكتريك ، لاستخراج مياه الشرب والري باستخدام الطاقة النظيفة لعدد 6 آبار بقدرة إجمالية تبلغ 35 كيلو وات.

و يتضمن المشروع تركيب صوبة زراعية وشبكة ري للزراعة بطول 1.2 كيلو متر في منطقة وادي سيلفا بمدينة رأس سدر بجنوب سيناء. صورة للمحطة الشمسية

ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المشتركة بين محافظة جنوب سيناء وفريق الخدمة المجتمعية بشركة شنايدر إلكتريك، بالتعاون مع “رايز إلكتريك لحلول الطاقة المتجددة” و”جبال للزراعات وسبل الحياة المستدامة”.

كما يأتى تفعيلاً لمذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة مع وزارة التضامن الاجتماعي لمدة خمس سنوات تحت مظلة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للعمل على تنمية القري الأكثر احتياجا من خلال توفير المياه والطاقة النظيفة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، ان المحافظة تسعي للعمل على تحويل آبار المياه للعمل بالطاقة الشمسية، في ضوء استراتيجية المحافظة لاستغلال الطاقة الشمسية لتشغيل آبار المياه داخل مناطق الوديان والتجمعات البدوية التي تعاني من فقر شديد في مياه الشرب.

واضاف ان المشروعات تأتي بالتعاون مع شركة شنايدر إلكتريك، خاصة وأن استخدام الطاقة الشمسية كبديل لمصادر الطاقة التقليدية يعد توفيرا في الميزانية، ويقلل من التلوث البيئي، وسيجري تجهيز الآبار بالمعدات الحديثة لسد احتياجات المواطنين من المياه بمنطقة تجمع سيلفيا، واستخدام الفائض في التوسع في الرقعة الزراعية.

وقدمت شنايدر إلكتريك من خلال هذا المشروع حلولا مستدامة وصديقة للبيئة في قرية وادي سيلفا بمحافظة جنوب سيناء؛ ليتم استخراج المياه من 7 آبار اعتمادا على الطاقة الشمسية من خلال نظام Water of the Sun الخاص بالشركة .

ويحل هذا النظام حل محل نظام الديزل السابق بما يوفر الحصول على مياه صالحة للشرب والزراعة، بالإضافة إلى مد شبكة ري بطول 1.2 كم، وصوبة زراعية 6 × 30 مترً؛ مما يزيد امكانية المساحة المزروعة من 6 إلى 100 فدانا، كما قدمت نظاما للري بالتنقيط يسمح بإعادة تدوير واستخدام مياه الصرف الزراعي في الري مرة أخرى.

وقال المهندس وليد شتا الرئيس الإقليمي لشنايدر إلكتريك مصر وشمال أفريقيا ، ان الشركة تلتزم في المشروعات التنموية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة كجزء أساسي من سياستها التي تهدف إلى توفير الطاقة نظرا لأهميتها في تحقيق التنمية للشعوب والقضاء على الفقر وتوفير فرص عمل، والحفاظ على صحة سكان المنطقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية”.