جنوب سيناء تخفض الإيجارات للربع.. ومستأجرون: نحتاج إعانات

عدل اللواء خالد فؤاد محافظ جنوب سيناء المقابل الذي تحصل عليه المحافظة من ايجار أو الانتفاع بالشواطئ والوحدات التجارية والمشاتل والإشغالات ليصبح 25% بدلاً من 50%، من قيمة الايجار وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من أبريل المقبل.

ويأتي ذلك ضمن إجراءات خفض الأعباء عن القطاع السياحي بعد انتشار فيروس كورونا ووسط مطالبات من المستأجرين بإعفاء كامل.

ومنذ يومين أعلن محافظ جنوب سيناء عن خفض القيمة الإيجارية للنصف ولكن المستأجرين أكدوا عدم قدرتهم على تحمل تلك النسبة بعد توقف السياحة الوافدة بالكامل لشرم الشيخ.

وقال محافظ جنوب سيناء في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “الفيس البوك” منذ ساعات: “إلحاقا بالقرار السابق رقم 63 ونظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد ونتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) وما تبعة من كساد اقتصادي وتجاري ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل المستأجرين، تم تخفيض القيمة الإيجارية التي تم التعاقد بها مع المحافظة إلى 25% فقط ابتداء من 1/4/2020 ولمدة 3 أشهر.

إشادات ومطالب

وصاحب المنشور الكثير من التفاعل على الصفحة الرسمية للمحافظ بين ترحيب ومطالبة بإعفاء كامل.

علي سبيل المثال قال عادل طلال: “الله ينور عليك يا سيادة المحافظ خالد بيك تحياتي” بينما قال محمد مصطفي: “25% إيجار لو.. ف 25 % إشغال…زيرووو إشغال..زيرووو إيجار.. ومحتاجين إعانات زى أوروبا كده مثلا.. ما إحنا قاعدين ف البيت # ما الدوله عايزاني أقعد ف البيت.. طب آكل وأشرب منين؟”.

فيما طلبت أم كريم في تعليقها: “نرجو من سيادتكم التوضيح بخصوص ما تم التعاقد عليه مع العلم أن جميع محلات والكافتيرات كلها بنظام المزايدة في جميع مدن المحافظة ، والمفروض إعفاء تام من إيجارات وتعويض عن فترة الإغلاق التام بالنسبة للكافتيرات والمقاهي خاصة أن القرار يستثني التعاقدات التي تمت بنظام المزايدة”. جانب من التعليقات



فيما قال محمود أحمد: “أرجو تحديد موعد عودة العاملين في السياحة لبيوتهم إحنا مفيش شغل ومعدش معانا فلوس ندفع إيجار أو نجيب أكل”.

أما نجلاء محمد فقالت: “سياده معالي المحافظ طول عمرك سند للناس بعد ربنا 25٪ كتير الحياه واقفة تماما واللي عنده مبلغ بسيط محافظ عليه عشان ولاده وبيته يبقى مستور ربنا وحده عالم الأزمه دي هتعدي وتخلص امتي الناس هتدفع منين حاليا أتمنى تراجع قرارك”.

مبادرات رجال الأعمال

وفي نفس السياق نشر المحافظ جنوب سيناء عددا من المبادرات التى قام بها مجتمع الأعمال بالمحافظة لخفض القيمة الايجارية عن المتأجرين.

وكان في مقدمة رجال الأعمال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنشآت السياحية حيث قام بإعفاء تام للمستأجرين، بينما خفض رجل الأعمال حسين صبور رئيس مجلس إدارة سترادا مول القيمة الايجارية الى 10% ( مقابل الخدمات ) لكافة مستأجرى المحلات والبازارات لديه.

وقرر مجدى بيومى مالك عدد من المحلات والبازارات بالسوق التجارية القديمة ومطيع اسماعيل رئيس مجلس ادارة كونكورد السلام وشركة الحمد والأمير بتخفيض القيمة الإيجارية لمستأجريهم إلى 25% ابتداء من 1/4/2020 ولمدة 3 أشهر.